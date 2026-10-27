Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Sáng 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam, tức “Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức “Shark” Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục công bố bản cáo trạng dài gần 300 trang truy tố các bị cáo. Trong đó Mr Pips và Mr Hunter bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. “Shark” Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền” vì tiếp tay cho Mr Pips rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về hai tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ Mr Pips) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ba bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên tòa.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao thể hiện, cuộc trò chuyện của các bị cáo trong vụ án với nhà đầu tư thường bắt đầu bằng lời giới thiệu về một sàn quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn và có cơ hội sinh lời. Nhân viên của Mr Pips khi tiếp cận khách hàng qua điện thoại, Zalo hoặc các nhóm trực tuyến sẽ hướng dẫn họ cài ứng dụng, mở tài khoản rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn.

Các nhóm Zalo, Telegram được đặt tên như cộng đồng đầu tư hoặc nhóm hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó, nhiều tài khoản đăng bài về lợi nhuận, kết quả giao dịch và những lần “vào lệnh” thành công. Khách mới nhìn thấy nhiều người cùng tham gia, được hướng dẫn bởi những người tự xưng là chuyên gia, từ đó tin rằng khoản đầu tư đang diễn ra trên một thị trường thật.

“Lúc đầu, người chơi có thể thắng một vài lệnh với số tiền nhỏ và rút tiền về bình thường. Khoản lãi ban đầu khiến sự dè dặt của khách hàng giảm xuống. Khi khách bắt đầu tin tưởng, nhân viên tiếp tục khuyến khích họ tăng vốn, nạp thêm tiền để giao dịch với số lượng lớn hơn”, cáo trạng nêu.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) tại phiên tòa.

Sau lần nạp đầu tiên, thông tin khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc. Nhân viên chăm sóc tiếp tục gọi điện, nhắn tin riêng, tự giới thiệu là chuyên gia hỗ trợ một kèm một. Họ đưa ra các lệnh mua bán để khách làm theo, khuyên khách tiếp tục giao dịch nhằm kiếm thêm lợi nhuận hoặc tận dụng các khoản thưởng được cộng vào tài khoản.

Ở phía sau, bộ phận hỗ trợ kiểm tra hóa đơn, mã nạp và số tiền khách chuyển, rồi báo cho nhân viên quản trị sàn cập nhật vào tài khoản trên website. Nếu khách hàng yêu cầu rút khoản tiền lớn, lệnh rút tiền được kiểm tra, thông tin sau đó được chuyển ngược về bộ phận chăm sóc để tìm cách giữ khách hàng lại. Nhân viên được hướng dẫn đưa ra lý do trì hoãn, khuyên khách chưa rút tiền, tiếp tục giao dịch hoặc chờ thêm để có lợi nhuận cao hơn.

Những tư vấn của nhân viên không chỉ hướng tới một lần nạp tiền. Khi khách hàng đã chuyển khoản, nhân viên được giao tiếp tục liên lạc, dẫn dắt họ giao dịch cho đến khi tài khoản thua hết. Mục đích các nhân viên làm theo chỉ đạo là thu phí giao dịch, hoặc khiến khách hàng mất toàn bộ số tiền đã nạp vào.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) tại phiên tòa.

Cơ chế trả thưởng cũng gắn với dòng tiền ấy. Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp lần đầu; bộ phận chăm sóc khách hàng nhận thưởng từ 1% đến 5% doanh số tính trên số tiền nạp sau khi trừ khoản khách hàng rút. Càng có nhiều tiền của khách hàng được chuyển vào thì phần thưởng của nhân viên càng tăng.

Trong vụ án, Mr Hunter bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Mr Pips phát triển, quản lý 28 văn phòng, gồm 26 văn phòng tại Hà Nội và 2 văn phòng tại Đà Nẵng. Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Mr Pips cùng Mr Hunter và các nhân viên đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng.

Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.560 tỷ đồng dưới hình thức lừa khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo ở Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mr Hunter bị cáo buộc là người giúp sức đắc lực cho Mr Pips trong chuỗi hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt 344 tỷ đồng.

Tiền từ các giao dịch bị cáo buộc không dừng ở những tài khoản nhận tiền. Các đối tượng dùng tiền phạm tội mà có để mua bán bất động sản, vàng, ngoại tệ và phương tiện.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa số tài sản liên quan đến vụ án của Mr Pips có giá trị khoảng hơn 5.200 tỷ đồng gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD;

Tài sản do lừa đảo mà có của Mr Pips bị cơ quan điều tra thu giữ.

246kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC; 125 bất động sản (chung cư cao cấp và biệt thự liền kề); 31 siêu xe như: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz, Lexus, Porsche, Jaguar, BMW, Mini Cooper và 7 xe mô tô các thương hiệu; 36 túi xách, ví các loại là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ hàng đầu trên thế giới, như Túi da cá sấu bạch tạng Himalaya trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng, túi xách Hermes, Gucci, LV…;

59 đồng hồ là các phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu trên thế giới, như: Cartier, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Omega, Patek Philippe, Richard Mille…, tổng trị giá đồng hồ khoảng 300 tỷ đồng, trong đó có những đồng hồ trị giá 1 triệu USD.

Tiền và vàng của Mr Pips bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.

2 điện thoại Vertu, mạ vàng, đính kim cương; 3 chìa khoá ô tô đúc bằng vàng nguyên khối đính đá kim cương, nhãn hiệu Bentley, Ferrari, Rolls Royce; 1 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5kg vàng; 1 dây chuyền vàng nguyên khối 2 kg vàng; 84 trang sức các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn.

Quá trình khám xét nhà của vợ chồng Mr Hunter trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt tổng trị giá 503 triệu đồng, 44.545 USD cùng 6 miếng vàng. Khám xét tại một căn hộ khác cũng thuộc sở hữu vợ chồng Mr Hunter thuê, cơ quan điều tra thu giữ thêm 18,3 tỷ đồng tiền mặt và 84.825 USD. Khi mở két sắt tại căn hộ, cơ quan điều tra thu 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu của Mr Hunter một số ô tô siêu sang như: Lamborghini Urus màu vàng; Porsche Panamera màu đỏ; Jaguar F-Type màu vàng; Jaguar F-Type màu đỏ; VinFast Lux A màu cam; Lexus LM350 màu đen.

Các xe ô tô hạng sang của Mr Pips bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 39 bất động sản liên quan đến vợ chồng Mr Hunter; phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng trị giá gần 30 tỷ đồng và 18 sổ/thẻ tiết kiệm trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mr Pips và Mr Hunter đều đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại. Nếu còn thừa, cả hai bị cáo này đều tự nguyện nộp sung công quỹ Nhà nước.

Trong vụ án liên quan đến Mr Pips, “Shark” Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Đây được đánh giá là vụ án lừa đảo rất lớn ở Việt Nam từng bị triệt phá với số tiền gần 1.560 tỷ đồng, do Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ là chủ mưu, cầm đầu.

Các bị hại được triệu tập đến tham dự phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, “Shark” Bình và Mr Pips không quen biết nhau trước, nhưng vẫn hợp tác được với nhau sau 4 năm thương lượng về tỷ lệ ăn chia chiết khấu.

Theo đó, tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng của “Shark” Bình nhận được đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Mr Pips) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp.

Nghe nhân viên báo cáo, Bình từ chối vì chê 0,5% quá thấp. Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Công ty Ngân Lượng.

Đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam, chủ động liên hệ cấp dưới của Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Lần này, Bình đồng ý với điều kiện, áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng một lần đối với giao dịch rút tiền.

Mr Pips đồng ý vì xác định, chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch của mình và qua đó để nhận tiền đầu tư của bị hại.

Đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua giao dịch tại Công ty Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp, nhưng Bình không chấp nhận.

Ở chiều ngược lại, Mr Pips phải chấp nhận mức phí cao để đổi lấy hạ tầng thanh toán. Vì thế, Mr Pips tiếp tục mở rộng hàng loạt sàn ảo mới và đều thông báo cho Công ty Ngân Lượng để kết nối dòng tiền “bẩn”.

Sự hậu thuẫn đắc lực của Bình dành cho Mr Pips thể hiện ở hành vi, trực tiếp chỉ đạo tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị cơ quan chức năng điều tra.

Tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của cơ quan công an nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn forex của Mr Pips.

Dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra, nhưng vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình không hợp tác trong việc phong tỏa, hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà lại chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Mr Pips để thông báo sự việc này.

Bình hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện “rửa tiền”. Khi phía Mr Pips chuẩn bị xong dữ liệu ví giả và số liệu giao dịch rút tiền tương ứng, thông tin được chuyển lại nhân viên Công ty Ngân Lượng để soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an.

Nội dung được phía Công ty Ngân Lượng định hướng theo kịch bản, khẳng định thông tin ví nhận tiền của bị hại là do nhân viên sàn chứng khoán cung cấp; các giao dịch nạp tiền ghi nhận trong công văn công an là đúng; còn các giao dịch rút tiền được kê khai kèm theo chính là giao dịch do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp. Sau cùng, Bình là người ký công văn trả lời để đối phó với cơ quan công an.

Viện kiểm sát xác định, thông qua thủ đoạn dung túng, giúp sức và tạo lập dữ liệu ví giả do Bình chỉ đạo, Mr Pips và đồng phạm đã liên tục duy trì dòng chảy tiền “bẩn” qua cổng thanh toán của Công ty Ngân Lượng trong thời gian hơn hai năm.

Theo đó, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Công ty Ngân Lượng, với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền Bình cùng nhân viên cấp dưới bị cáo buộc và bị truy tố về tội “Rửa tiền”.