Xe tập lái va chạm xe tải ở Lâm Đồng, học viên và thầy giáo thương vong

Ngày 27/10, thông tin từ lãnh đạo xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), vào khoảng 10h45 cùng ngày, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái và xe container khiến nam học viên tử vong, thầy dạy lái bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Bùi Văn Lâm (SN 1981, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 81H-036.24 kéo theo rơ moóc BKS: 81RM-003.80 di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Phương tiện cơ giới có mặt tại hiện trường để phá cửa, đưa những người bị nạn ra ngoài.

Khi chạy đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải tập lái BKS: 48A-292.63 do nam học viên M.V.L. (SN 1983, ngụ xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang tập lái, trên xe chở theo thầy dạy lái Nguyễn H.L (SN 1993, ngụ xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến học viên và thầy dạy lái bị thương, được người dân hỗ trợ, phá cửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam học viên đã tử vong.

Tại hiện trường, đầu cabin hai phương tiện bị tông bể nát. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 17/9 xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột khiến một giáo viên dạy lái xe tử vong.

Theo đó, khoảng 10h50 ngày 17/9, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi C.H (SN 2008, trú xã Ea Sar, tỉnh Đắk Lắk) lái ô tô tập lái BKS 47C-348.55 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt, chở theo giáo viên dạy lái Ph.Th.Tr. (SN 1993, trú thôn 14, xã Ea Kly).

Xe tập lái di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26. Khi đến Km11+700, xe tông vào phía sau ô tô tải BKS 79H-129.42 đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ. Phần cabin xe tập lái bị biến dạng, hư hỏng nặng; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.