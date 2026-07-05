Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela lên đến gần 3.000 người, ngừng tìm kiếm người sống sót

Khu vực ven biển La Guaira hứng chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất kép

Hy vọng khép lại sau 10 ngày chạy đua với thời gian, các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu dọn thiết bị và dừng các hoạt động tìm kiếm người sống sót do hy vọng đã cạn kiệt.

Thảm kịch thiên tai xảy ra từ ngày 24-6 không chỉ san phẳng nhiều khu dân cư mà còn đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh màn trời chiếu đất, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế nặng nề cho quốc gia Nam Mỹ này.

Theo báo cáo cập nhật từ Chính phủ Venezuela, số ca tử vong được xác nhận đã tăng thêm hơn 300 trường hợp chỉ trong vòng 24 giờ, lên 2.954 người.

Trận động đất kép có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra cách nhau vỏn vẹn 38 giây đã phá hủy hoàn toàn hạ tầng khu vực ven biển La Guaira ở phía bắc Thủ đô Caracas.

Mặc dù chính quyền chưa công bố số liệu chính thức về số người mất tích, Liên hợp quốc ước tính hiện vẫn còn khoảng 50.000 người chưa được tìm thấy dưới các đống đổ nát.

Sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, nhiều đội cứu hộ quốc tế, bao gồm các đội chuyên dụng đến từ các bang Los Angeles, Florida và Virginia của Mỹ, đã bắt đầu đóng gói hành lý và chuẩn bị rời đi sau khi các thiết bị dò tìm chuyên dụng không còn ghi nhận bất kỳ tín hiệu sống nào dưới các khối bê tông đổ nát.

Không còn tìm thấy dấu hiệu sự sống dưới những đống đổ nát

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì một buổi lễ đặc biệt để trao tặng huân chương danh dự cho các lực lượng cứu hộ quốc tế và các chú chó nghiệp vụ vì những cống hiến quên mình.

Bà Rodriguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Nỗi đau vô hạn đang bủa vây người dân chúng tôi, khi nhiều gia đình vẫn đang bám vịn vào chút hy vọng mong manh cuối cùng để tìm kiếm người thân trong vô vọng".

Liên hợp quốc ước tính trận động đất kép đã gây ra tổn thất vật chất trực tiếp lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela.

Đây là đòn giáng nặng nề vào nền kinh tế vốn đã phải vật lộn với nhiều thập kỷ khủng hoảng hạ tầng, siêu lạm phát và dịch vụ y tế công thiếu thốn.

Sân bay quốc tế Maiquetia ở La Guaira - cửa ngõ hàng không chính kết nối với Thủ đô Caracas cũng bị hư hại nghiêm trọng phần đường băng và nhà ga.

Hiện tại, sân bay mới chỉ được phép mở cửa một phần để tiếp nhận các chuyến bay cứu trợ và vận chuyển nhu yếu phẩm khẩn cấp của quốc tế, trong khi toàn bộ các chuyến bay thương mại vẫn bị đình chỉ vô thời hạn.

Tổng thống lâm thời Rodriguez cho biết chính phủ đang khẩn cấp thảo luận với các đối tác quốc tế để xây dựng một kế hoạch tái thiết toàn diện sân bay vào tuần tới nhằm khôi phục huyết mạch giao thương của đất nước.