Gần 2.300 người chết do động đất kép, Venezuela tuyên bố quốc tang

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 1/7 tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép, bắt đầu từ 18h cùng ngày.

"Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau với những gia đình mất người thân, đồng thời cầu nguyện cho người bị thương, mất tích và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trái tim Venezuela tan vỡ trước những mất mát về sinh mạng do trận động đất tàn khốc gây ra. Trong thời khắc vô cùng đau thương này, chúng tôi luôn ở bên những người đang phải gánh chịu thảm kịch và tái khẳng định cam kết sẽ đồng hành, bảo vệ họ", bà cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cùng ngày cập nhật thống kê về nạn nhân, cho biết 2.295 người đã thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương trong thảm họa. Liên Hợp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 nạn nhân mất tích.

Lực lượng cứu hộ di chuyển thi thể khỏi tòa nhà bị sập do động đất ở Catia la Mar, bang La Guaira, Venezuela ngày 30/6. Ảnh: AFP

Phần lớn các tòa nhà bị sập tại thành phố La Guaira, đô thị chịu thiệt hại nặng nề nhất trong động đất, đều được đánh dấu bằng chữ "D" (có người tử vong), cho thấy lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm tại đó nhưng không phát hiện dấu hiệu sự sống.

"Chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian ở những nơi không còn hy vọng", Javier Rodes, trưởng nhóm cứu hộ Tây Ban Nha, cho biết.

Các chuyên gia cho rằng nạn nhân mắc kẹt khó có thể sống sót quá 72 giờ, dù vẫn còn những trường hợp như bé trai 3 tuổi được giải cứu hôm 30/6 sau 6 ngày bị vùi lấp.

"Sẽ không còn ai được đưa ra khỏi đây nữa, dù còn sống hay đã chết", Jose Rafael, cư dân thị trấn Caraballeda ở bang La Guaira, cho hay khi đứng giữa đống đổ nát. Con trai ông mất tích sau trận động đất.

Tại địa điểm khác, nhiều người dân thất vọng khi một nhân viên cứu hộ Mỹ thông báo "không có dấu hiệu sự sống" dưới đống gạch đá. Họ vẫn hy vọng người thân còn sống sau khi nghe âm thanh phát ra bên dưới.

Ưu tiên hiện tại là duy trì cuộc sống, khi rất nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lương thực và nước sạch ngày càng khan hiếm. "Ở đây có phát đồ cứu trợ, nhưng nhiều lúc người ta gần như đánh nhau để giành đồ ăn", Daniela Armas, người bán hàng ở La Guaira, nói sau khi xếp hàng nhận thực phẩm tại điểm trú ẩn khẩn cấp.

Hàng viện trợ nhân đạo tập trung tại một cơ sở tại bang La Guaira ngày 30/6. Ảnh: AFP

Tình trạng trộm cắp và cướp bóc đang xảy ra tại nhiều khu vực. 4 cảnh sát đã bị bắt hôm 1/7 sau khi bị phát hiện lấy cắp tài sản trong các đống đổ nát.

Hàng người chờ nhận cứu trợ ngày càng dài hơn, trong khi nhiều cư dân chỉ có thể cầm cự nhờ lòng hảo tâm của tình nguyện viên và sự hỗ trợ từ người xung quanh. "Tình hình hiện rất nghiêm trọng", Lia Poggio, Trưởng phái bộ Venezuela của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), nhận định.

"Mỗi lần ăn, tôi đều thấy có lỗi vì biết vẫn còn nhiều người không có gì để ăn", Aysmar Lopez, tình nguyện viên mang những suất ăn tự nấu đến nhiều khu trú ẩn, chia sẻ.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hôm 30/6 kêu gọi quyên góp 50 triệu USD để cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người tại Venezuela trong vòng ba tháng. Giới chức y tế cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh đang gia tăng.