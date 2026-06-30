Động đất Venezuela: Số người chết tăng mạnh

Trong bối cảnh các chiến dịch cứu hộ đang diễn ra, Liên hợp quốc đang tích cực điều phối hoạt động viện trợ nhân đạo, đồng thời đưa ra cảnh báo quá trình khắc phục hậu quả "sẽ cần rất nhiều thời gian".

Người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Hôm 29-6, giới chức Venezuela xác nhận đã có ít nhất 1.719 người thiệt mạng sau thảm họa động đất xảy ra vào ngày 24-6 và khoảng 5.000 người bị thương.

Gần 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trong khi số lượng người mất tích vẫn chưa được các cơ quan chức năng xác nhận chính thức.

Theo Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, 22.619 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, bệnh viện dã chiến và các điểm cấp cứu, trong khi 15.866 người đã mất nhà cửa.

Hiện tại, chính phủ Venezuela đã thiết lập 15 nơi trú ẩn lớn ở La Guaira, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, và 50 nơi khác ở thủ đô Caracas.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mắc kẹt. Ảnh: AP

Theo hãng tin Bloomberg, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, với sự tham gia của 3.319 nhân viên nước ngoài, 45 đoàn quốc tế, 140 chó nghiệp vụ, 49 phương tiện và hơn 700 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Khoảng 75.238 gia đình đã nhận được hỗ trợ và 7,2 tấn thực phẩm đã được phân phát tại La Guaira.

Các lực lượng nhân đạo quốc tế đã đến nước này trong những ngày gần đây, vì chính phủ Venezuela có khả năng hạn chế trong việc đối phó với một thảm họa quy mô lớn.

Trận động đất ảnh hưởng đến 7 bang nhưng thương vong tập trung nhiều nhất ở bang La Guaira và thủ đô Caracas. Khoảng 2.500 công trình đã bị hư hại, trong đó rất nhiều công trình đã sụp đổ hoàn toàn.

Tình hình tại hiện trường hiện vẫn cực kỳ nguy hiểm. Khoảng 500 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất ban đầu, bao gồm một cơn địa chấn mạnh 5,2 độ vào ngày 29-6.