Trong bức thư gửi Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ông Pirhossein Kolivand, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Luật nhân đạo của Iran cho biết, ít nhất 383 trẻ em đã bị thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào Iran kể từ ngày 28/2/2026. Ngoài ra, còn có hơn 2.100 em bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2/202.6 (Ảnh: ANI)

Trước đó, chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran tháng 6/2025, còn được biết đến là cuộc chiến 12 ngày, cũng cướp đi mạng sống của 45 trẻ em. Tuy nhiên, số trẻ bị thương trong giai đoạn này, không được đề cập.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran ngày 28/2/2026, được coi là khốc liệt và đẫm máu nhất tại khu vực vùng Vịnh, kể từ sau cuộc chiến Iraq năm 2003. Theo các nguồn chính thức của Iran, xung đột khiến khoảng 3.500 người thiệt mạng, cùng gần 30.000 người bị thương.