Ngày 21/11, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - chia sẻ những trang sổ tay ghi lại công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Mỗi trang có một sơ đồ vẽ bằng bút bi xanh, ghi lại vị trí, tư thế của từng liệt sĩ khi các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 - Bộ Tư lệnh TPHCM tìm thấy.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, ngày 4/11/2026, các anh em trong đội quy tập được 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên. Ngày 5/11, ở lớp thứ hai có 17 bộ. Ngày 6/11, thêm 24 bộ ở lớp thứ ba. Đến lớp thứ tư, anh em tìm thấy 19 bộ hài cốt. Trong một hố chôn tập thể chỉ khoảng 12m2, 99 liệt sĩ đã nằm chồng lên nhau ở bốn lớp.

Sơ đồ quy tập 39 hài cốt liệt sĩ, ngày 4/11. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Sơ đồ vị trí quy tập 17 hài cốt liệt sĩ, ngày 5/11. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Sợi dây thừng được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

“Có một chi tiết trong cuốn sổ khiến mọi người dừng lại rất lâu. Sau buổi sáng đưa được 19 bộ hài cốt lên, gương mặt anh em đã mệt nhoài. Vậy mà trước khi trở lại làm việc buổi chiều, các chiến sĩ vẫn nhắc nhau thắp hương cho các liệt sĩ. Ở lớp cuối cùng, khi những sợi dây trói lộ ra cùng hài cốt, anh em lặng đi”, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung miệt mài với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng từ những ngày đầu đến nay. Ảnh: Ngô Tùng

Theo vị thiếu tướng, từng vị trí được ghi lại, từng bộ hài cốt được đánh số, lấy mẫu để giám định ADN, với niềm mong mỏi từ những mẫu ấy, sẽ có gia đình nhận được tin về người thân sau bao năm chờ đợi.

Kính cẩn nghiêng mình trước các Anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung bày tỏ sự trân trọng với đội ngũ anh em cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đã gìn giữ từng dấu vết nhỏ nhất trên hành trình tìm lại tên cho đồng đội.

Chiến sĩ Đội K74 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng