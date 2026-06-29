Cảnh điêu tàn ở La Guaira sau thảm họa động đất kép rung chuyển Venezuela

Nhiều khu vực ven biển thuộc bang La Guaira gần như bị san phẳng sau loạt trận động đất và dư chấn xảy ra ở Venezuela trong những ngày qua.

La Guaira là bang nằm trên bờ biển phía bắc Venezuela, nổi tiếng với những địa điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng. Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép ngày 24/6 ở Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang La Guaira.

"Chúng tôi có thể nói rằng tình hình ở La Guaira là một thảm kịch thực sự", bà Rodriguez nói, khi tuyên bố khu vực này là vùng thảm họa.

Những hình ảnh từ La Guaira cho thấy nhiều công trình đổ sập hoàn toàn, làm dấy lên lo ngại số người chết sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Nhiều người dân Venezuela đã mất tất cả sau thảm họa động đất kép.

Bất chấp khó khăn và thời gian cạn dần, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót.

Động đất kép hôm 24/6 được đánh giá là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

Tổng thống lâm thời Rodriguez cho biết 24 quốc gia đã gửi 521 tấn hàng cứu trợ, hơn 2.700 nhân viên cứu hộ, cùng các đơn vị có chó nghiệp vụ để giúp Venezuela tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.