Sống sót phi thường sau 8 ngày bị chôn vùi vì động đất ở Venezuela

Ông Hernan Alberto Gil Flores được giải cứu khỏi đống đổ nát. Ảnh: Anadolu

Hãng CNN và Anadolu đưa tin, ông Hernan Alberto Gil Flores, một nhân viên bảo vệ 44 tuổi tại đã sống sót phi thường sau khi bị chôn vùi bên dưới trung tâm mua sắm Galerias Playa Grande ở Catia La Mar, bang La Guaira đã đổ sập.

Người đàn ông này đã giữ được mạng sống nhờ trú ẩn dưới một chiếc bàn được gia cố trong một hầm đỗ xe ngầm.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tòa nhà 9 tầng đã sụp đổ sau hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ở Venezuela vào ngày 24/6. Ông Gil bị mắc kẹt dưới lòng đất gần 9m, bên dưới khoảng 140 tấn mảnh vụn bê tông không ổn định.

Chiến dịch giải cứu ông Gil với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia từ Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, El Salvador và Costa Rica bắt đầu sau khi một nhóm cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ Costa Rica nghe thấy giọng nói của ông.

Lực lượng cứu hỏa Chile cho biết trên mạng xã hội X rằng cuộc giải cứu kéo dài 70 giờ và ông Gil đang trong “tình trạng ổn định” sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Đội cứu hộ USAR của Chile hôm 1/6 đã công bố một video dài một phút được quay qua một khe hở hẹp. Video cho thấy ông Gil vẫn tỉnh táo và phản ứng tốt mặc dù có vết thương ở mắt.

Công tác cứu hộ đòi hỏi sự thận trọng tối đa. Các kỹ sư cảnh báo cấu trúc bãi đậu xe ngầm đã dịch chuyển 3cm và một tòa nhà bị hư hại gần đó đang nghiêng với tốc độ 9mm mỗi giờ, nhanh gấp 9 lần so với chuyển động ban đầu.

Lực lượng cứu hộ đã cung cấp nước và hỗ trợ y tế cơ bản cho ông Gil thông qua một ống dẫn. Lo sợ mình có thể không sống sót sau khi được đưa ra ngoài, ban đầu ông yêu cầu lực lượng cứu hộ đừng thông báo với vợ Gusbimar Gonzalez rằng ông đã được tìm thấy còn sống.

Sau khi được đưa ra ngoài, ông Gil được xe cứu thương đưa đến một cơ sở y tế chuyên khoa ở thủ đô Caracas. Ông Gil được cứu sống đã mang lại một khoảnh khắc hy vọng khi chính quyền cảnh báo rằng cơ hội tìm thấy thêm người sống sót đang mờ dần. Trận động đất kép đã làm nhiều tòa nhà sụp đổ và cơ sở hạ tầng bị gián đoạn nghiêm trọng.