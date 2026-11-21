Hành vi manh động

Liên quan vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp La Ngà) tại xã Định Quán, TP. Đồng Nai bị bắn tại nơi làm việc hôm 17/11, doanh nghiệp này đã có báo cáo gửi Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng TP Đồng Nai.

Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, khoảng 13h15 cùng ngày, có 5 người gồm bà P.T.D. (ngụ xã Thanh Sơn), ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Định Quán), ông M.P.T. (ngụ xã Phú Vinh) và 2 người (1 nam, 1 nữ) chưa rõ danh tính tập trung trao đổi trước cổng công ty.

Trụ sở Công ty Lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai), nơi xảy ra vụ giám đốc công ty bị bắn trọng thương.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng khiến Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị thương nặng (ảnh:CACC)

Trong số này, bà P.T.D. và ông M.P.T. là những người không hợp tác với công ty trong việc nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên diện tích đất lấn chiếm để trả lại đất cho công ty từ năm 2022 đến nay. Hai người này thường xuyên gửi đơn, thư khiếu nại đến nhiều cấp, gây khó khăn cho công ty trong quá trình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, dù đã được công ty phối hợp với các cấp, ngành và địa phương trả lời nhiều lần.

Khoảng 13h30, ông Nguyễn Thanh Tuấn (thường gọi là Tuấn "Số") đến phòng Văn thư của công ty, đề nghị gặp ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc công ty, để trao đổi công việc.

Thời điểm này, ông Cường và ông Đỗ Mạnh Thắng, Phó Giám đốc công ty, đang làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực 4 nên chưa thể tiếp ông Tuấn. Sau đó, ông Tuấn quay lại khu vực cổng công ty cùng 4 người nói trên.

Đến khoảng 13h45, ông Đỗ Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5, chỉ đạo ông Đào Văn Đức, nhân viên bảo vệ rừng Đội 5, sang tiếp xúc, hỏi những người đang đứng trước cổng công ty có việc gì cần giải quyết để báo cáo lãnh đạo. Tuy nhiên, qua trao đổi, những người này không nêu ý kiến hoặc yêu cầu cụ thể.

Nơi nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn tự sát (ảnh:CACC)

Khoảng 14h12, ông Tuấn từ ngoài cổng đi vào công ty, mang theo một túi xách rồi vào nhà vệ sinh. Khi ông Tuấn đi ra, ông Đỗ Ngọc Lai phát hiện người này mang theo một khẩu súng (theo thông tin ban đầu là súng tự chế) nên tìm cách ngăn chặn. Tuy nhiên, ông Tuấn không chấp hành mà còn đe dọa bắn ông Lai. Ông Lai lập tức hô hoán để mọi người cảnh giác.

Sau đó, ông Tuấn mang súng chạy lên cầu thang, đến lầu 2, nơi có phòng làm việc của ông Cường.

Khi nghe tiếng súng, người lao động trong công ty tiếp cận tầng 2 và phát hiện ông Cường bị bắn gục trên ghế tại bàn làm việc. Cùng lúc, họ thấy ông Tuấn chạy xuống cầu thang, tiếp tục dùng súng uy hiếp, đe dọa sẽ bắn nếu có người tiến lại gần. Sau đó, ông Tuấn mang súng ra cổng công ty, lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, nhân viên công ty khẩn trương sơ cứu, băng bó vết thương vùng đầu cho ông Cường và đưa nạn nhân đến Bệnh viện khu vực Định Quán cấp cứu.

Công ty đồng thời thông báo cho Công an xã Định Quán, Công an xã Thanh Sơn và các trạm y tế địa phương đề nghị hỗ trợ sơ cứu, phối hợp tiếp nhận, thu thập thông tin, chứng cứ liên quan.

Lực lượng công an cấp xã và Công an TP Đồng Nai đã vào cuộc ngay sau khi nhận được tin báo. Hiện ông Nguyễn Mạnh Cường đang trong tình trạng hôn mê sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Ảnh BVCC

Sau khi gây án, ông Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng bắn vào đầu tự sát. Người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng nghi phạm đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Mâu thuẫn trong quá trình thu hồi đất lâm nghiệp?

Theo báo cáo, Công ty Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai được UBND TP Đồng Nai giao và cho thuê 8.510ha đất rừng sản xuất, trên địa bàn xã Định Quán và xã Thanh Sơn, với nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, ngoài việc thực hiện việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, Công ty Lâm nghiệp La Ngà còn phải tập trung thực hiện các kiến nghị, kết luận số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và các Sở, ban ngành TP Đồng Nai.

Một cánh rừng gỗ tếch tại khu vực xã Định Quán

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai xây dựng phương án xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đến từng đối tượng cụ thể.

Theo báo cáo, trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty luôn phối hợp với chính quyền địa phương hai xã Thanh Sơn và Định Quán và Hạt kiểm lâm khu vực 4, Công an xã Thanh Sơn, Công an xã Định Quán tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và phương án đề ra.

Kết quả thực hiện cơ bản các hộ dân đã nhận thức được việc phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đất đai và đã phối hợp với Công ty và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tổ chức lại hợp đồng giao khoán.

Kết quả đạt được trong năm 2025 và 2026 là đã thu hồi 253ha/300ha đất lấn chiếm; tổ chức lại hợp đồng giao khoán 56 ha/20 hợp đồng với các hình thức thanh lý hợp đồng cũ, đưa về tự tổ chức sản xuất và ký hợp đồng giao khoán mới.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, trong quá trình thực hiện vấn đề trên, vẫn có một số hộ dân và đối tượng không chịu hợp tác, gây khó khăn trong công tác thực hiện kế hoạch đề ra. Công ty và tổ công tác của chính quyền địa phương vẫn tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng một số cá nhân vẫn cố tình chống đối.

Đỉnh điểm xảy ra vụ việc đáng tiếc là vào chiều ngày 17/11 tại Văn phòng Công ty Lâm nghiệp La Ngà.

Sau vụ việc, Công ty Lâm nghiệp La Ngà kiến nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ động cơ gây án; đồng thời hỗ trợ đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ việc.