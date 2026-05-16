Nỗi đau thực sự - cuộc chiến chống Iran mang lại tổn thất không đáng cho cho người Mỹ

Ngoại trưởng Iran Arraqchi. Ảnh: PressTV.

“Người dân Mỹ đang được yêu cầu phải chấp nhận những chi phí chiến tranh leo thang chóng mặt từ một cuộc chiến do chính họ lựa chọn nhằm vào Iran” - nhà ngoại giao hàng đầu của Iran viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy 16/5.

“Hãy tạm gác sang một bên việc giá xăng tăng cao và bong bóng trên thị trường chứng khoán. Nỗi đau thực sự sẽ bắt đầu khi nợ công và lãi suất thế chấp tại Mỹ tăng vọt. Tỷ lệ chậm trả các khoản vay mua ô tô đã ở mức cao nhất trong hơn 30 năm qua. Tất cả những điều này đều có thể tránh được” - ông nói thêm.

Tính cả chi phí tái thiết và thay thế, cuộc chiến đến nay được ước tính đã khiến Washington tiêu tốn từ 40 tỷ đến 50 tỷ USD.

Trong khi đó, các nhà kinh tế dự báo tổng thiệt hại do các hạn chế kéo dài tại eo biển Hormuz có thể cao hơn rất nhiều.

Giáo sư Linda Bilmes, chuyên gia chính sách công tại Trường Harvard Kennedy, gần đây dự báo cuộc chiến với Iran rốt cuộc có thể khiến người nộp thuế Mỹ phải gánh khoản chi lên tới 1.000 tỷ USD.

Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Baqer Qalibaf cảnh báo rằng các động thái của Mỹ nhằm duy trì leo thang quân sự gần eo biển Hormuz có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới, trong bối cảnh nợ công của Mỹ đã lên tới mức khổng lồ 39.000 tỷ USD.