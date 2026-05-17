Điểm nóng xung đột ngày 17-5: Hé lộ ý định của UAE với Iran?

Theo Bloomberg ngày 15-5, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed đã điện đàm với các lãnh đạo khu vực ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào ngày 28-2.

Bloomberg dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống bin Zayed tin rằng các nước vùng Vịnh cần cùng nhau đáp trả để răn đe Iran, sau khi Tehran phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các quốc gia vùng Vịnh.

Iran đã nhắm vào các cảng biển, sân bay, khách sạn, tháp dân cư và cơ sở năng lượng, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn xuất khẩu dầu khí.

Theo Bloomberg, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và lãnh đạo các nước vùng Vịnh khác đã nói với Tổng thống bin Zayed rằng cuộc xung đột này "không phải cuộc chiến của họ".

Sự từ chối này được cho là đã khiến Abu Dhabi thất vọng và càng làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Saudi.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ UAV Iran rơi trúng một cơ sở dầu mỏ tại TP Fujairah - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 14-3. Ảnh: AP

Trong các cuộc trao đổi, theo các nguồn tin, Tổng thống bin Zayed đã nhắc các đối tác vùng Vịnh rằng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được thành lập vào năm 1981, một phần vì lo ngại trước Cách mạng Hồi giáo Iran.

Dù UAE nỗ lực vận động, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman và Ả Rập Saudi cuối cùng đều tránh tham gia hành động quân sự phối hợp chống Iran.

Qatar được cho là từng cân nhắc đáp trả sau khi một cuộc tấn công của Iran làm hư hại nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan hồi tháng 3 nhưng sau đó quyết định tập trung vào các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Bloomberg cho biết UAE sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào Iran mà không có sự hỗ trợ rộng rãi từ các nước vùng Vịnh, đồng thời mở rộng phối hợp an ninh với Israel.

Theo báo cáo, hai nước đã hợp tác trong chia sẻ tình báo, hệ thống cảnh báo sớm và đánh chặn tên lửa trong suốt cuộc xung đột.

UAE là quốc gia vùng Vịnh bị Iran nhắm mục tiêu nhiều nhất trong cuộc chiến. Tehran đã phóng gần 3.000 UAV và tên lửa về phía nước này trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4.

Báo Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần này khẳng định UAE đã bí mật tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong cuộc xung đột hiện nay.

Các đòn tấn công bị cáo buộc bao gồm một cuộc tập kích vào một nhà máy lọc dầu lớn của Iran, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong mức độ can dự của UAE.

Căng thẳng giữa Iran và các quốc gia vùng Vịnh leo thang mạnh mẽ kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 28-2.

Tehran liên tục cáo buộc các nước vùng Vịnh hỗ trợ chiến dịch của Mỹ, trong khi chính phủ các nước vùng Vịnh phủ nhận việc cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của họ để tấn công Iran.