Siêu bão Ragasa đổ bộ, Trung Quốc sơ tán hơn 1 triệu dân

SCMP đưa tin, tính đến rạng sáng 24/9, tốc độ gió duy trì tối đa của siêu bão Ragasa đạt mức 220km/h, với cảnh báo tình hình thời tiết sẽ liên tục diễn biến xấu trong 24 giờ tới tại các vị trí dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc, nơi dự kiến bão sẽ đổ bộ.

Đài Quan sát Hong Kong, Trung Quốc cũng cảnh báo siêu bão Ragasa đang gây ra "mối đe doạ nghiêm trọng đối với bờ biển Quảng Đông". Bão dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với vận tốc khoảng 22 km/h qua phần phía Bắc của Biển Đông và gần bờ biển của tỉnh Quảng Đông.

Tỉnh Quảng Đông triển khai một số biện pháp nhằm giảm ảnh hưởng của bão Ragasa. Ảnh: China Daily

Siêu bão Ragasa là cơn bão thứ 18 tại Trung Quốc trong mùa bão Thái Bình Dương năm 2025. Các nhà khí tượng nhận định Ragasa có thể là siêu bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong năm nay.

Hôm 23/9, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, sơ tán hơn 1 triệu người đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. 210 tuyến phà chở khách bị đình chỉ, các dịch vụ giao thông đường sắt ở đảo Hải Nam cũng sẽ bị hủy trong ngày 24/9.

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết đã huy động hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm 38.000 lính cứu hỏa và hơn 5.700 xe chữa cháy, cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Sạt lở nghiêm trọng tại Philippines do siêu bão Ragasa. Ảnh: Reuters

Chính quyền Trung Quốc đã phân bổ khoảng 60.000 mặt hàng từ các nguồn cung cấp cứu trợ thiên tai trung tâm cho Quảng Đông. Gói hỗ trợ thiên tai, bao gồm lều, giường gấp, chăn hè, đèn chiếu sáng khẩn cấp và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình, sẽ được cung cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, Philippines đã sơ tán ít nhất 14.000 người khỏi 4 khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào tỉnh Cagayan phía Bắc nước này vào chiều 22/9. Chuyên gia thời tiết cảnh báo lũ lụt và lở đất nghiêm trọng có thể xảy ra ở các khu vực phía Bắc của đảo chính Luzon.

Theo thông tin mới nhất do lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cung cấp, thêm 2 người đã thiệt mạng và 6 người mất tích liên quan đến siêu bão Ragasa, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng do bão tại Philipines lên 3 người.