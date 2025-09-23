Sự thay đổi của siêu bão Ragasa khi chuẩn bị đổ bộ Trung Quốc

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô tích trữ hàng hóa trước khi siêu bão Ragasa quét qua. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Khí tượng Hong Kong, Ragasa đã phần nào suy yếu sau khi quét qua khu vực phía bắc Philippines. Siêu bão này hiện có sức gió duy trì tối đa 220 km/giờ (cấp 17) khi di chuyển vào Biển Đông vào sáng sớm ngày 23/9.

Dù Ragasa phần nào suy yếu, chính quyền Hong Kong vẫn hết sức thận trọng. Trung tâm tài chính này dự kiến sẽ đối mặt với gián đoạn và thiệt hại lớn, trong khi thành phố Thâm Quyến lân cận đã ra lệnh sơ tán 400.000 người.

“Ragasa là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hong Kong, có thể ngang với các siêu bão Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018”, Phó đặc khu trưởng Eric Chan cho biết hôm thứ Hai, nhắc tới hai cơn bão đã gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong cho hay cảng hàng không vẫn mở cửa nhưng hoạt động bay sẽ bị gián đoạn đáng kể từ 18h ngày 23/9 đến hôm sau. Hơn 500 chuyến bay của hãng Cathay Pacific dự kiến bị hủy.

Một kệ hàng tại siêu thị ở thành phố Thâm Quyến trống trơn vào ngày 22/9/2025. Ảnh: AFP.

Đài Khí tượng Hong Kong thông báo sẽ phát đi cảnh báo bão cấp T8 – mức cảnh báo cao thứ ba – vào lúc 14h20 ngày 23/9. Khi đó, hầu hết các hoạt động ngoài trời sẽ bị tạm ngừng.

Người dân tích trữ hàng hóa

Trước giờ bão đổ bộ, người dân Hong Kong đổ xô đi mua sắm, khiến kệ hàng tại các siêu thị trống trơn, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, rau củ và bánh mì.

“Tôi không thể không lo lắng”, Zhu Yifan, sinh viên 22 tuổi người Trung Quốc, chia sẻ khi mua hàng tại siêu thị.

Bà Zoe Chan, ngoài 50 tuổi, chất bao cát trước cửa hàng quần áo ở quận Vịnh Loan, lo sợ cơ sở kinh doanh sẽ bị hư hại do ngập nước. “Điều quan trọng nhất là phải phòng bị kỹ hơn để có thể yên tâm phần nào”, bà nói.

Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong cho biết sẽ vẫn mở cửa nhờ thay đổi quy định từ đầu năm, song đang “theo dõi sát tình hình”. Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân ở khu vực thấp cần đề phòng ngập lụt, đồng thời mở 46 điểm trú ẩn tạm thời.

Trung Quốc đại lục siết chặt ứng phó

Dự báo đường đi của siêu bão Ragasa. Ảnh: Zoom Earth.

Tại Thâm Quyến, các kệ hàng thực phẩm tươi sống và rau củ ở siêu thị quận Bảo An đã gần như trống rỗng từ tối 22/9. Hàng dài người xếp hàng chờ thanh toán, một nhân viên siêu thị cho biết bánh mì đã bán hết từ giữa trưa. “Thường ngày không bao giờ như vậy”, người này nói.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), ngành đường sắt Quảng Châu thông báo sẽ dừng toàn bộ dịch vụ tàu hỏa trong ngày 24/9.