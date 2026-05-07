Hơn 90% xe máy trong vành đai 1 Hà Nội sử dụng xăng

Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội, vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại 9 phường thuộc vành đai 1 gồm: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Toàn thành phố có khoảng 6,9 triệu xe máy, trong đó riêng vành đai 1 là 450.000. Xét theo từng phường, Hoàn Kiếm có số xe máy nhiều nhất với 89.000, kế đến là Tây Hồ 81.000, Giảng Võ 67.000, Ngọc Hà 65.000, Hai Bà Trưng 63.000. Phường có số xe máy trung bình là Ba Đình 49.000, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 35.000. Cửa Nam và Ô Chợ Dừa có số xe máy ít nhất, lần lượt 6.000 và 2.700.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe máy sử dụng xăng đang áp đảo, phổ biến 94-97% trong tổng số xe máy. Xe máy điện đã xuất hiện tại tất cả phường, nhưng số lượng hạn chế, dao động 1.000-3.500 xe mỗi phường, chiếm 3-6%.

Người Hà Nội chủ yếu sử dụng xe máy xăng. Ảnh: Phạm Chiểu

Với ôtô, xe chạy xăng chiếm 75-80%, xe diesel 15-40%. Xe điện chỉ chiếm 2-6% tổng số phương tiện, xe hybrid gần như không đáng kể.

Số lượng xe máy, ôtô chạy xăng quá lớn là thách thức với thành phố khi thực hiện vùng phát thải thấp. Theo kế hoạch dự kiến, từ 1/7-31/12/2026, người dân không được chạy xe máy xăng trong vùng lõi Hoàn Kiếm theo khung giờ cuối tuần, phạm vi mở rộng dần ra toàn vành đai 1 đến 1/1/2028.

Ban Đô thị chỉ ra nguyên nhân khiến xe máy xăng chiếm áp đảo là thiếu chính sách tài chính đủ mạnh, hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ, giá điện và khung giá sạc chưa có cơ chế ưu đãi riêng cho giao thông xanh. Tỷ lệ người dân dùng vận tải công cộng hiện mới đạt 19,5%, thói quen đi xe cá nhân chạy xăng phổ biến do tính linh hoạt, tiện lợi.

Ban Đô thị kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế phí đăng ký, cấp biển số đối với phương tiện xanh; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện Đề án vùng phát thải thấp, xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện rõ ràng, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Khảo sát của VnExpress cũng cho thấy nhiều người dân trong vùng lõi Hoàn Kiếm mong muốn chuyển sang xe điện nhưng gặp nhiều rào cản như: chi phí chuyển đổi cao, chính sách hỗ trợ chưa được công bố, trạm sạc công cộng, nơi đổi pin mới thấy vị trí dự kiến quy hoạch. Một số người lo cháy nổ khi phải tự sạc điện ở nhà, độ bền của pin xe điện.

Lộ trình dự kiến áp dụng vùng phát thải thấp tại Hà Nội. Đồ họa: Tâm Thảo