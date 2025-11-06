Nga: Lực lượng Ukraine rơi vào "vạc dầu" ở 2 nơi, nên tự đầu hàng

Binh sĩ Nga chiến đấu ở Donetsk (ảnh: RIA Novosti)

Nga: Các đơn vị Ukraine nên đầu hàng

“Các nhóm tấn công thuộc Tập đoàn quân số 2 và số 51 tiếp tục triệt hạ những đơn vị Ukraine bị bao vây trong khu dân cư ở Prigorodny, phía đông quận Trung tâm và trong nhiều tòa nhà dân cư”, Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 tiết lộ tình hình tác chiến ở Pokrovsk.

“Đà tiến công theo hướng bắc vẫn tiếp tục”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lưu ý rằng quân đội Nga đang từng bước đẩy lui lực lượng Ukraine ở sườn phía đông nam Pokrovsk và làm thất bại nỗ lực phá vây của đối phương.

Theo Reuters, Nga coi thành phố Pokrovsk là “cửa ngõ” để kiểm soát 10% còn lại (khoảng 5.000 km2) ở vùng Donetsk – một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Giới chức Ukraine hôm 5/11 chưa lên tiếng về tình hình ở Pokrovsk.

Trước đó, hôm 3/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, khu vực xung quanh Pokrovsk chịu áp lực lớn, nhưng chỉ có khoảng 300 binh sĩ Nga xâm nhập được thành phố này. Ở Kupiansk (vùng Kharkiv), lực lượng Ukraine đang cố gắng đẩy lùi “60 binh sĩ Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng ông Zelensky không nắm được tình hình thực tế hoặc cố ý che giấu tình hình của lực lượng Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị Ukraine ở Pokrovsk và Kupiansk bị mắc kẹt trong “vạc dầu”, tình hình của họ đang xấu đi nhanh chóng và không còn cơ hội nào để tự cứu mình ngoài việc “tự nguyện đầu hàng”.

Điện Kremlin: Kiev che giấu tình hình chiến sự

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 5/11, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, Kiev không cho phép các phóng viên phương Tây tiếp cận tiền tuyến ở các khu vực đang bị quân đội Nga bao vây như Pokrovsk và Kupiansk, nhằm che giấu tình hình thực tế.

“Kiev đang che giấu điều gì? Họ cố ý che giấu tình trạng khó khăn của binh sĩ ở các khu vực đó”, ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 29/10, Tổng thống Nga Putin cho biết, quân đội Nga sẵn sàng ngừng bắn để phóng viên nước ngoài (bao gồm cả của Ukraine) đến các khu vực như Pokrovsk, Kupiansk để tác nghiệp, phỏng vấn binh sĩ Ukraine và rời khỏi an toàn.