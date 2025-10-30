Pokrovsk sắp sụp đổ, Ukraine có phòng tuyến mới vững hơn?

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93 của quân đội Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo nhóm phân tích độc lập Conflict Intelligence Team (CIT) ủng hộ Ukraine, “việc Pokrovsk thất thủ dường như không thể tránh khỏi”.

Lực lượng chủ lực Nga đã xâm nhập vào khu trung tâm, trong khi tuyến tiếp tế cho lực lượng Ukraine còn lại bên trong thành phố bị đứt gãy từng phần. Sau khi ổn định tình hình ở Pokrovsk, Nga sẽ nhắm tới các thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng điều này chưa chắc đã mang lại lợi thế chiến lược lớn cho Nga, bởi các khu vực đồng bằng phía bắc thành phố đang được Ukraine biến thành tuyến phòng thủ mới.

Khung cảnh ở thành phố Pokrovsk nhìn từ trên cao vào ngày 7/10/2025. Ảnh: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images.

Chuyên gia quân sự Pháp Clement Molin nhận định: “Giờ đây, việc phòng thủ ở các cánh đồng hoặc làng mạc lại dễ hơn trong đô thị. Ít binh sĩ hơn, quân Nga dễ bị phát hiện và các chướng ngại vật như hào, dây thép gai khiến họ khó tiến lên”.

Tại khu vực Shakhove, phía bắc Pokrovsk, các lữ đoàn 33, 93 và 95 của Ukraine đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công bằng phương tiện cơ giới của Nga trong những tuần gần đây. Các thiết bị bay không người lái phát hiện sớm xe bọc thép đối phương, để rồi chúng bị phá hủy bởi pháo binh và mìn. Một trận đánh vào tuần trước được mô tả là “đợt tấn công cơ giới lớn nhất trong chiến dịch hiện tại”, với ít nhất 16 xe Nga bị phá hủy.

Trong lúc đó, quân Ukraine cũng phản công ở phía tây, giành lại nhiều ngôi làng như Kucheriv Yar, từng bị Nga kiểm soát từ tháng 8. Tuy nhiên, những thắng lợi này không đủ để cứu Pokrovsk, khi lực lượng Ukraine ở đây bị dàn mỏng, không thể ngăn chặn các nhóm binh sĩ Nga xâm nhập.

Chiến sự dần ngã ngũ ở Pokrovsk nhưng Ukraine đang có lợi thế ở khu vực phía bắc mặt trận (các chấm xanh). Ảnh: Suriyak/X.

“Các khoảng trống giữa những vị trí phòng ngự của Ukraine chính là nơi quân Nga đang lợi dụng để tiến sâu vào thành phố”, CIT đánh giá.

Theo ông Molin, trận Pokrovsk vẫn chưa kết thúc hoàn toàn và có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, tùy vào quyết định của giới lãnh đạo Kiev – hoặc là rút lui có trật tự để bảo toàn lực lượng, hoặc là cố thủ trong đô thị đang dần sụp đổ.

Nếu rút lui, Ukraine có thể tái bố trí quân về phòng tuyến mới ở phía bắc, nơi địa hình trống trải đang trở thành “cánh đồng chết” với các đơn vị tấn công của Nga.