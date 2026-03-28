Sau một tháng giao tranh: Israel dọa 'leo thang', Iran gửi lời tới các nước láng giềng

Một khu vực ở Israel bị hư hại vì cuộc tấn công của Iran. (Ảnh: AP)

“Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã cảnh báo Iran ngừng phóng tên lửa vào dân thường ở Israel. Nhưng bất chấp cảnh báo, việc phóng tên lửa vẫn tiếp diễn. Do đó, các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào Iran sẽ leo thang và mở rộng sang các mục tiêu và khu vực khác có liên quan đến việc chế tạo và vận hành vũ khí của Iran”, Bộ trưởng Israel Katz nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng các thủ lĩnh và chỉ huy của Iran, loại bỏ khả năng chiến lược của nước này”.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đến nay, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công hằng ngày nhằm vào các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của nước này. Ngày 26/3, quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cũng trong ngày 27/3, hãng thông tấn Fars trích dẫn thông điệp IRGC gửi đến người dân các nước Trung Đông cho biết: “Chúng tôi buộc phải loại bỏ các lực lượng Mỹ. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên khẩn trương rời khỏi những nơi có lực lượng Mỹ đóng quân để tránh bị tổn hại”.

Mỹ có các căn cứ quân sự trên khắp Trung Đông, bao gồm Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ả-rập Xê-út. Iran đã liên tục tấn công các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh trong suốt cuộc xung đột. Đầu tháng này, Iran bị cáo buộc tấn công một căn cứ của Mỹ và Anh cách bờ biển nước này hơn 3.200 km, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng quân sự của Tehran và tầm bắn của tên lửa nước này.