Phương Tây lo ngại trước quyết định của ông Putin và ông Tập Cận Bình

“Điều đáng chú ý là Moscow và Bắc Kinh đã ký một tuyên bố chung về việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực. Dĩ nhiên, mong muốn của cả hai nước trong việc từ bỏ trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt từ lâu đã được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, điều đó đã được thể hiện công khai trong các phát biểu và cuộc gặp ngày hôm nay - chỉ vài ngày sau khi ông Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Donald Trump” - bài viết của Bloomberg nêu rõ.

Theo tác giả bài báo, mặc dù Mỹ và Trung Quốc hiện đang có một giai đoạn “đình chiến chiến thuật” và cùng hướng tới sự ổn định trong ngắn hạn, về lâu dài Bắc Kinh vẫn sẽ thách thức vị thế của Washington.

Còn theo Ed Price, một nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Đại học New York, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đã gửi một tín hiệu tới Mỹ.

"Chuyến thăm của ông Putin không phải là trùng hợp ngẫu nhiên; nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Bắc Kinh kết thúc... Có lẽ ông ấy đang gửi lời nhắc nhở tới người Mỹ rằng các bạn có thể đến Trung Quốc bao nhiêu lần tùy thích, nhưng Nga gần gũi và thân thiện hơn các bạn" - Ed Price nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC .

Theo tờ The Guardian của Anh, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Putin, 4 ngày sau khi Tổng thống Mỹ rời đi, cho thấy mối quan hệ mạnh mẽ giữa Moscow và Bắc Kinh .

Bài báo viết: "Chuyến thăm này (của tổng thống Nga) nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hai người đã gặp nhau hơn 40 lần, vượt xa số lần gặp gỡ của ông Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo phương Tây khác".

William Young, một nhà phân tích cấp cao về Đông Bắc Á tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, đã nhận định với The Guardian, Bắc Kinh đang nhắc nhở Trump rằng Trung Quốc "có những mối quan hệ mạnh mẽ và đáng tin cậy khác mà ông ấy có thể dựa vào".

Tổng thống Vladimir Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 19-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm được lên kế hoạch trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký kết Hiệp ước láng giềng tốt đẹp Nga - Trung.

Nhà lãnh đạo Nga đi cùng một phái đoàn đại diện, bao gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng, người đứng đầu các tập đoàn nhà nước và đại diện các doanh nghiệp lớn.