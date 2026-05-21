Ông Trump và "phó tướng" Vance bất ngờ bùng nổ tranh cãi vì Iran, Nhà Trắng lộ chia rẽ sâu sắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance. Nguồn ảnh: Picture Alliance

Ông Trump nổi nóng, ông Vance phản pháo ngay trong cuộc họp

Theo tờ Israel Hayom, một cuộc họp cấp cao diễn ra tại Nhà Trắng ngày 20/5 đã phơi bày những bất đồng sâu sắc trong nội bộ chính quyền Mỹ liên quan tới chiến lược cuối cùng đối với Iran.

Theo nguồn tin của Israel Hayom, căng thẳng tại cuộc họp đã leo thang khi ông Trump công kích mạnh ông Vance cùng các đặc phái viên - ông Steve Whitaker và Jared Kushner.

Tổng thống Mỹ cáo buộc nhóm này đang giúp Iran “câu giờ”, đồng thời làm suy yếu hình ảnh cứng rắn của Washington và khiến nước Mỹ trông do dự.

Tuy nhiên, ông Vance được cho là đã phản ứng quyết liệt ngay tại phòng họp kín.

Phó Tổng thống Mỹ lập luận rằng Washington cần chấm dứt các chiến dịch quân sự kéo dài ở nước ngoài, đưa binh sĩ Mỹ trở về nước và tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước.

Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là hạ giá dầu toàn cầu và giảm áp lực đối với người dân Mỹ.

Nhà Trắng chia phe về cách xử lý Iran

Nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã lựa chọn tiếp tục duy trì kênh đàm phán với Tehran, phù hợp với đề xuất từ Phó Tổng thống J.D. Vance cùng các đặc phái viên của Nhà Trắng nhưng trái với quan điểm của Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Theo Israel Hayom, Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Hegseth cho rằng Mỹ chỉ có thể buộc Iran nhượng bộ bằng “sức ép tối đa”, bao gồm đe dọa hành động quân sự trực tiếp và siết chặt trừng phạt kinh tế.

Trong khi đó, ông Vance đánh giá đề xuất mới nhất từ Tehran cho thấy dấu hiệu linh hoạt và có thể mở đường cho một thỏa thuận sơ bộ mà không đẩy khu vực vào đối đầu quân sự toàn diện.

Các nguồn tin cho biết ông Steve Whitaker và Jared Kushner – hai đặc phái viên của ông Trump – cũng đứng về phía ông Vance sau các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Oman, Qatar và Saudi Arabia trước cuộc họp tại Nhà Trắng.

Theo họ, nhiều quốc gia Trung Đông hiện ưu tiên giảm leo thang căng thẳng thay vì lao vào một cuộc chiến mới.

Đồng minh Trung Đông cũng chia rẽ

Theo Israel Hayom, các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông hiện cũng có quan điểm khác nhau về Iran.

Nguồn tin cho biết Israel và UAE ủng hộ các biện pháp “cứng rắn và ngay lập tức” đối với Tehran, đồng thời lo ngại các cơ sở trọng yếu của họ có thể trở thành mục tiêu trả đũa từ Iran.

Ngược lại, Saudi Arabia và Qatar muốn hạ nhiệt căng thẳng nhằm tránh nguy cơ xung đột quân sự quay trở lại và gây bất ổn kinh tế trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc với Iran trong cuộc điện đàm với ông Trump.

Theo một quan chức Mỹ, ông Netanyahu cáo buộc Tehran đang kéo dài đàm phán để tranh thủ thời gian phát triển chương trình hạt nhân.

Đáp lại, ông Trump thừa nhận tình hình hiện rất phức tạp nhưng khẳng định Mỹ vẫn cam kết loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Iran, dù vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.