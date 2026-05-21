Iran công bố bản đồ kiểm soát quanh eo biển Hormuz

Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran hôm thứ Tư (20/5) đã công bố bản đồ vùng biển do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) kiểm soát.

Theo thông báo, phạm vi quản lý được xác định từ "đường thẳng nối liền núi Mubarak ở Iran và phía nam Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (phía đông eo biển), kéo dài đến đường thẳng nối liền điểm cuối của đảo Qeshm ở Iran và Umm Al Quwain thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (phía tây eo biển)".

Bản đồ thể hiện khu vực kiểm soát mở rộng của Iran tại eo biển Hormuz.

Thông báo này nêu rõ rằng, tàu thuyền chỉ được phép đi qua vùng biển do Iran kiểm soát khi có sự cho phép của PGSA.

Động thái được đưa ra sau khi Iran tuyên bố tăng cường các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả điều mà Tehran gọi là "hành động gây hấn" từ Mỹ và Israel. Iran cũng cáo buộc Washington tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền và cảng biển của nước này, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công bố trước đó.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Iran đã thành lập PGSA như một cơ chế mới nhằm giám sát và điều phối hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội X, PGSA cho biết cơ quan này sẽ cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về giao thông hàng hải cũng như các diễn biến liên quan đến hoạt động quản lý tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Theo giới chức Iran, các tàu có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz sẽ nhận được thông báo điện tử trực tiếp về quy định, thủ tục và yêu cầu bắt buộc trước khi được phép di chuyển qua khu vực.

Iran và Oman đang xây dựng cơ chế vận chuyển mới qua eo biển Hormuz

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết nước này đang tham vấn với Oman để thiết kế một cơ chế mới quản lý việc quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Ông Baghaei khẳng định eo biển Hormuz không chỉ có ý nghĩa với Iran và Oman mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn và an ninh cho việc di chuyển qua tuyến đường này và tiếp tục khẳng định rằng việc đi qua eo biển Hormuz phải được thực hiện một cách tốt nhất có thể với sự an toàn tuyệt đối", ông Baghaei nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cả Iran và Oman đều tự coi mình có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho việc di chuyển qua eo biển Hormuz, vì eo biển này nằm trong vùng lãnh hải của hai quốc gia ven biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Muscat vẫn đang được duy trì liên tục. Tuần trước, chuyên gia hai nước đã có cuộc họp tại thủ đô Muscat của Oman để thảo luận về cơ chế phối hợp mới.

Những diễn biến mới tại eo biển Hormuz đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh đây là tuyến vận chuyển mà phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu khí toàn cầu phải đi qua.