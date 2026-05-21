Tên lửa xuất hiện giữa lễ cưới, Iran ‘lên dây cót’ toàn dân

Tên lửa được trưng bày tại đám cưới tập thể ở Tehran. (Ảnh: AP)

Vũ khí giờ đây liên tục được phô trương tại Tehran, như một cách thể hiện tư tưởng mạnh mẽ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa có thể nối lại chiến tranh với Iran nếu đàm phán đổ vỡ và Iran không chịu từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Các màn phô diễn vũ khí phản ánh mối đe dọa thực sự mà Iran đang đối mặt: Tổng thống Trump từng nói đến khả năng lực lượng Mỹ có thể dùng vũ lực để kiểm soát lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nói đã gửi vũ khí cho các tay súng người Kurd để trang bị cho người biểu tình chống chính phủ.

Những màn trình diễn này cũng nhằm trấn an và khích lệ phe cứng rắn, đồng thời củng cố tinh thần cho người dân trong thời điểm đầy bất ổn, với tình trạng sa thải nhân sự hàng loạt, doanh nghiệp đóng cửa và giá thực phẩm, thuốc men cùng nhiều mặt hàng khác tăng phi mã.

Gửi thông điệp về tăng cường trang bị vũ khí cho những người theo đường lối cứng rắn có thể giúp chính quyền ngăn chặn các cuộc biểu tình mới chống lại chế độ, sau những làn sóng biểu tình rung chuyển trong mấy năm gần đây.

“Điều này là cần thiết để mọi người dân được huấn luyện, vì hiện nay chúng tôi đang ở trong tình trạng chiến tranh. Mọi người đều phải sẵn sàng và biết cách sử dụng súng trong trường hợp cần thiết”, ông Ali Mofidi, 47 tuổi, cư dân Tehran tham gia buổi huấn luyện sử dụng vũ khí tối 20/5, chia sẻ.

Trong nhiều tháng, truyền hình nhà nước liên tục kêu gọi người dân Iran gia nhập lực lượng “Janfada”, nghĩa là đội ngũ gồm “những người sẵn sàng hy sinh mạng sống”.

Có thời điểm, phe cứng rắn khuyến khích các gia đình có con trai từ 12 tuổi gửi các em tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng để làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát.

Các quan chức chính phủ cho biết, hơn 30 triệu người tại Iran - quốc gia có khoảng 90 triệu dân - đã tình nguyện điền mẫu trực tuyến hoặc đăng ký tại các sự kiện đông người để sẵn sàng hy sinh vì chế độ. Chưa xuất hiện dấu hiệu huy động quy mô lớn như Ukraine từng thực hiện trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, khi chính quyền phát súng trường cho dân thường và người dân cùng nhau chế tạo bom xăng.

Tuy nhiên, đã có nhiều thông báo công khai và người dẫn chương trình xuất hiện với vũ khí trên truyền hình trực tiếp, nhằm kêu gọi và khuyến khích tinh thần người dân.

“Nhìn lại khoảnh khắc tôi đăng ký tên mình, tôi nhận ra rằng mình thực sự không suy nghĩ về những nguy hiểm nơi tiền tuyến. Khi ấy, giống như mọi người khác, suy nghĩ duy nhất của tôi là Iran. Cuộc sống của tôi có thể kết thúc, nhưng Iran sẽ trường tồn, và đó mới là điều thực sự quan trọng”

Nhà báo Soheila Zarfam viết trong bài bình luận trên tờ Tehran Times thuộc sở hữu nhà nước.

Một cuộc mít-tinh gần đây do chính phủ tổ chức, với sự tham gia của các bộ tộc du mục ở Iran cho thấy họ mang theo đủ loại vũ khí, từ súng trường Lee–Enfield đến súng hỏa mai.

Tuy nhiên, trong những tuần thực hiện lệnh ngừng bắn mong manh, phần lớn hoạt động trình diễn vũ khí tập trung ở thủ đô Tehran thay vì các vùng nông thôn - những nơi có truyền thống cất giữ súng trong nhà.

Tại buổi trình diễn tối 19/5 ở Tehran, phụ nữ và đàn ông được chia thành các lớp riêng biệt. Hadi Khoosheh - thành viên lực lượng dân quân tình nguyện Basij, hướng dẫn cách sử dụng súng trường kiểu Kalashnikov có báng gập.

“Kết thúc khóa huấn luyện, những người hoàn thành sẽ nhận được thẻ mang tên ‘Janfada’, chứng nhận rằng họ đã được đào tạo cơ bản và sơ cấp về loại súng này, đồng thời có thể sử dụng nó nếu, Chúa không cho phép, điều gì đó xảy ra với đất nước chúng tôi”, ông Khoosheh nói.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ đứng lên chống lại (người Mỹ) và không nhượng dù chỉ một tấc đất. Dù họ đến từ biển hay từ đất liền, chúng tôi vẫn sẽ đứng dưới lá cờ của mình”, ông Mofidi nói tại buổi huấn luyện.