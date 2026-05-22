Ai là mắt xích quan trọng trong vụ án ma túy liên quan đến ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh?

Ngày 22/5, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn. Mắt xích quan trọng trong chuyên án này được xác định là Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, quận 6 trước đây), đối tượng từng bán ma túy cho Long Nhật.

Ca sĩ Long Nhật và mắt xích quan trọng trong vụ án Kiều Quốc Nhã. Ảnh: CACC

Trước đó, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện Nhã đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Từ "nút thắt" này, cơ quan điều tra đã tập trung đấu tranh, khai thác và quyết định lập chuyên án mở rộng.

Theo công an, sơ đồ đường dây ma túy từ mắt xích Kiều Quốc Nhã: 4 "nhánh đầu trên, chuyên cung cấp, bán sỉ ma túy cho Nhã. Kiều Quốc Nhã, đầu mối trung gian, vừa mua về sử dụng vừa bán lại kiếm lời. 8 "nhánh đầu dưới", tiêu thụ ma túy từ Nhã tại nhiều địa phương.

Quá trình điều tra, công an đã bóc gỡ toàn bộ 4 nhánh cung cấp ma túy phía trên cho Nhã. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt giữ thêm 8 nhánh cấp dưới chuyên mua lại ma túy của Nhã để bán lẻ, kiếm lời tại nhiều tỉnh thành.

Từ lời khai của các đối tượng trong đường dây, cảnh sát tiếp tục đột kích, phát hiện hàng loạt vụ chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các điểm "thác loạn" này chủ yếu núp bóng tại các nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư và cả nhà riêng của các con nghiện mua ma túy từ Nhã.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 71 bị can về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, tiêu điểm đáng chú ý có hai ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.