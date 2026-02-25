Căng thẳng leo thang: Israel cảnh báo Hezbollah, Iran tiếp tục tập trận Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo sẽ tấn công Lebanon nếu Hezbollah tham chiến, được giới chức Israel chuyển đi trong một thông điệp gián tiếp gửi đến Chính phủ Lebanon. Trong thông điệp, giới chức Israel tuyên bố sẽ tập kích hạ tầng dân sự tại Lebanon, trong đó có cả sân bay, nếu lực lượng Hezbollah tham gia cuộc chiến có thể nổ ra giữa Mỹ và Iran. Tờ The Times of Israel khẳng định thông tin này được 2 quan chức cấp cao Lebanon tiết lộ. Tuy nhiên, cả Chính phủ Lebanon và chính quyền Israel đều chưa lên tiếng xác nhận.

Về lý thuyết, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah vẫn đang trong tình trạng ngừng bắn từ tháng 11/2024. Lệnh ngừng bắn do Mỹ và một số nước châu Âu bảo trợ. Tuy nhiên, trên thực tế, trong suốt gần 1,5 năm ngừng bắn vừa qua, quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc tập kích vào sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, nhắm mục tiêu là các thành viên và cơ sở của Phong trào Hezbollah. Theo một số báo cáo, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon khiến ít nhất hơn 400 người chết, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Chưa có thông tin về việc Hezbollah mở các cuộc tấn công đáp trả và gây thương vong tại Israel.

Binh lính IDF ở khu vực biên giới miền Bắc Israel, giáp Lebanon (Ảnh: Times of Israel)

Thời gian qua, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, giới chức Israel bày tỏ lo ngại Hezbollah có thể tham chiến, mở lại các cuộc tập kích xuyên biên giới vào Israel, tương tự như trong giai đoạn xung đột từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024. Một số quan chức Israel thậm chí cho rằng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hiện đã nắm quyền chỉ huy thực tế của Hezbollah tại Lebanon, nên khả năng nhóm này tham chiến là rất cao.

Liên quan đến tình hình thực địa tại Iran, truyền hình Nhà nước Iran hôm nay đưa tin, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tiến hành cuộc tập trận mới tại khu vực biển phía Nam nước này. Trong số các vũ khí và khí tài được sử dụng trong cuộc tập trận có máy bay không người lái, đạn cối, tên lửa và xuồng cao tốc vũ trang. Đây là cuộc tập trận thứ 3 liên tiếp mà Iran tiến hành chỉ trong ít ngày qua, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang triển khai lượng tàu chiến và máy bay tiêm kích lớn nhất đến Trung Đông trong hơn 2 thập niên qua, sẵn sàng cho hành động can thiệp quyết đoán vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.