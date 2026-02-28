Thủ tướng Israel lên tiếng sau chiến dịch không kích nhằm vào Iran

Trong thông điệp video bằng tiếng Hebrew được công bố sau các cuộc không kích, ông Netanyahu nói: “Cách đây ít lâu, Israel và Mỹ đã phát động một chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa hiện hữu”. Ông cảm ơn Tổng thống Mỹ vì “sự lãnh đạo mang tính lịch sử”, đề cập vai trò của Washington trong chiến dịch phối hợp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng Iran không nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh đây là yếu tố có thể gây mất ổn định an ninh khu vực và quốc tế. Ông khẳng định mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn Iran tiến gần tới năng lực hạt nhân quân sự.

Đối với tình hình trong nước, Thủ tướng Israel kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa trong những ngày tới, trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Roar of the Lion”, đồng thời đề nghị duy trì sự kiên nhẫn và đoàn kết.