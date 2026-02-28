Iran phóng tên lửa đáp trả Israel, xung đột bước vào giai đoạn leo thang mới

Theo IDF, hệ thống cảnh báo sớm đã được kích hoạt trên toàn quốc, các đơn vị phòng không đặt trong trạng thái báo động cao và còi báo động vang lên tại nhiều khu vực. Giới chức Israel cho biết ưu tiên trước mắt là bảo vệ các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tên lửa đạn đạo tầm trung Haj Qasem của Iran. (Nguồn: Tehran Times)

Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Iran cho biết Tehran đang chuẩn bị một phản ứng quân sự cứng rắn. "Phản ứng sẽ rất mạnh mẽ", nguồn tin khẳng định, trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng chỉ vài giờ sau các cuộc không kích ban đầu.

Theo thông tin sơ bộ từ phía Israel, Iran đã phóng khoảng một chục tên lửa đạn đạo cùng khoảng 100 UAV tấn công về phía Israel. Tuy nhiên, giới chức Israel chưa công bố tỷ lệ đánh chặn hay thiệt hại cụ thể.

Tên lửa đạn đạo là loại vũ khí bay theo quỹ đạo cao ngoài tầng khí quyển trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ lớn, khiến thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ bị rút ngắn đáng kể. Khi kết hợp với số lượng lớn UAV bay thấp và chậm hơn, các đợt tấn công kiểu này có thể gây quá tải cho hệ thống phòng không nhiều lớp.

Mỹ xác nhận chiến dịch 'quy mô lớn và đang diễn ra'

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lực lượng Mỹ đã tham gia một "chiến dịch quân sự quy mô lớn và đang diễn ra" bên trong Iran. Ông cho biết mục tiêu là "loại bỏ các mối đe dọa từ Iran" và bảo vệ lợi ích cũng như công dân Mỹ.

Người dân tìm chỗ trú ẩn dưới một cây cầu khi còi báo động vang lên gần Tel Aviv. (Nguồn: AFP)

Hai quan chức Mỹ nói với CNN rằng các cuộc tấn công không mang tính biểu tượng mà là một phần của chiến dịch rộng hơn, có thể kéo dài nhiều ngày.

Truyền thông Israel, cho biết các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm bệ phóng tên lửa, căn cứ vận hành UAV và các cơ sở liên quan đến hạ tầng quân sự của Iran tại nhiều thành phố như Qom, Isfahan, Kermanshah và Karaj. Phía Iran chưa công bố đánh giá chi tiết về thiệt hại.

Gián đoạn Internet, nhiều vụ nổ tại Iran

Tổ chức giám sát truy cập Internet quốc tế NetBlocks báo cáo tình trạng gián đoạn kết nối trên diện rộng tại Iran, trong đó mức truy cập Internet giảm xuống còn khoảng 54% so với bình thường. Hiện chưa rõ việc này do sự cố kỹ thuật hay biện pháp kiểm soát thông tin trong thời chiến.

Theo phóng viên Ali Hashem của Al Jazeera, còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của các cuộc tấn công. Theo các báo cáo ban đầu, một số lãnh đạo cấp cao của Iran không có mặt tại các địa điểm bị cho là mục tiêu, cho thấy khả năng các chức năng chỉ huy đã được phân tán trước nguy cơ không kích.

Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Tehran và các thành phố khác như Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan và Karaj, những nơi có cơ sở quân sự hoặc hạ tầng hậu cần quan trọng.

IDF cho biết đã tăng cường quân tiếp viện, đồng thời nâng mức cảnh báo dọc biên giới trong bối cảnh lo ngại về các đợt tấn công phối hợp, bao gồm cả khả năng hoạt động của các lực lượng đồng minh với Iran trong khu vực.

Không quân Israel (IAF) tuyên bố đang tiến hành đánh chặn các mối đe dọa đang bay tới và sẵn sàng tấn công vào các nguồn phóng nếu được xác định. Hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel tích hợp radar theo dõi, mạng lưới chỉ huy – kiểm soát và các tên lửa đánh chặn nhằm bảo vệ khu vực đông dân cư khỏi tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV.