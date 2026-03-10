Những ai vi phạm an toàn giao thông đường sắt nhiều nhất?

Tối 8-3, tại Hà Nội, người đàn ông 52 tuổi lái xe máy trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi di chuyển tới ngõ 210 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, người này băng qua đường tàu thì va chạm với tàu SE19 tại khu gian Văn Điển - Thường Tín.

CSGT TPHCM ghi hình vi phạm đường sắt, người dân hết viện lý do

Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng xa, người điều khiển tử vong tại chỗ.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê, thời gian qua có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đường sắt.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện tình trạng người đi xe máy vi phạm an toàn đường sắt vẫn còn diễn ra khá phổ biến tại một số khu vực.

Các lỗi như dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt; điều khiển xe máy đi dọc theo đường ray tại những nơi đã có biển cấm; vượt đèn đỏ cảnh báo tại các vị trí giao cắt có gác chắn tự động… tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 10-3, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết trong ngày đã xử lý 6 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt.

Dừng xe máy trong phạm vi hành lang đường sắt, nhiều người bị xử lý.

Theo đó, trưa cùng ngày, CSGT phát hiện nam thanh niên N.H.T.N (29 tuổi) dừng xe máy trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt nên lập biên bản xử lý. Theo Nghị định 168/2024, tài xế H. sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, chị N.T.T.V (29 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) bị xử lý do dừng xe máy trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt...

Vừa qua, Đội CSGT Hàng Xanh và Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Phòng CSGT Công an TPHCM cũng ghi hình để xử phạt – phạt nguội đối với những trường hợp vi phạm.

CSGT ghi hình để làm căn cứ xử phạt trực tiếp hoặc phạt nguội.

Qua ghi nhận, phần lớn các trường hợp vi phạm là người dân sinh sống tại các khu vực gần tuyến đường sắt. Do sinh sống lâu năm, nhiều người hình thành thói quen đi lại theo kiểu "tiện đường", đi dọc theo đường ray hoặc băng qua khu vực giao cắt mà không chú ý đến tín hiệu cảnh báo. Chính thói quen chủ quan này đã khiến không ít người vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ khi nào.