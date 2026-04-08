Mỹ phản hồi về việc Nga và Trung Quốc phủ quyết vấn đề eo biển Hormuz

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh Getty

Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz khẳng định rằng việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về eo biển Hormuz sẽ không hạn chế các hành động của Washington chống lại Iran.

Trước đó, phóng viên của hãng tin RIA Novosti đưa tin rằng Hội đồng Bảo an không thể thông qua dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết. 11 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này, hai quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

"Tôi lưu ý rằng kết quả ngày hôm nay không hạn chế Mỹ tiếp tục hành động để tự vệ và bảo vệ chung các đồng minh và đối tác của chúng ta", ông Waltz nói sau cuộc bỏ phiếu.

Văn bản này kêu gọi các quốc gia "phối hợp các nỗ lực phòng thủ tương xứng với hoàn cảnh" để giúp đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, "bao gồm hộ tống các tàu thương mại và tàu buôn, cũng như ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa, phong tỏa hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz".

Tuy nhiên, nghị quyết chỉ đề cập đến tình hình ở eo biển Hormuz. Hội đồng Bảo an bày tỏ sẵn sàng xem xét "các biện pháp tiếp theo" đối với những kẻ cản trở việc đi lại hoặc tự do hàng hải ở eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

Văn kiện này cũng yêu cầu Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào các tàu buôn và thương mại trong eo biển. Hội đồng cũng kêu gọi giảm leo thang các hành động thù địch đang diễn ra, bao gồm cả ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, quay trở lại con đường ngoại giao, và hoan nghênh những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực.