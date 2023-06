Quốc gia thuộc NATO chất vấn Ukraine về vụ tấn công lãnh thổ Nga

Một số thông tin cho rằng 2 nhóm tay súng thân Kiev đã dùng vũ khí và phương tiện - phương Tây hỗ trợ cho Ukraine - để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Twitter

Truyền thông địa phương ngày 4/6 đưa tin, Bỉ đang lo ngại về một số thông tin cho rằng vũ khí mà nước này gửi tới Kiev đã bị một số nhóm tay súng sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Đài RTBF (Bỉ) dẫn nguồn tin từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder và Ngoại trưởng Hadja Lahbib "sẽ liên hệ với chính quyền Ukraine và yêu cầu làm rõ về vụ việc".

Các tài liệu kèm theo mỗi lần vận chuyển vũ khí từ Bỉ, một quốc gia thành viên NATO, nêu rõ rằng thiết bị quân sự chỉ có thể được phân phối cho các lực lượng vũ trang chính quy và chỉ được sử dụng để "bảo vệ" lãnh thổ Ukraine, đài RTBF đưa tin.

"Các vũ khí ngày không được cấp phép cho các nhóm tay súng biệt lập", một quan chức Bỉ nói với hãng tin địa phương Le Soir.

Truyền thông Bỉ cũng mô tả Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) và Quân đoàn Tự do Nga - 2 nhóm ủng hộ Ukraine - là các nhóm có một số thành viên "tân phát xít" trong hàng ngũ.

RDK và Quân đoàn Tự do Nga chịu trách nhiệm về một số cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga trong tháng 3 và tháng 5. Theo đài RT của Nga, hình ảnh và video do 2 nhóm này công bố từ cuộc tập kích vào tháng trước, cũng như hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, các tay súng "sử dụng xe bọc thép của Mỹ, Ba Lan và súng trường của Bỉ, Séc.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ nghi ngờ về tính xác thực của những hình ảnh và video đó. Tuy nhiên, tờ Washington Post ngày 3/6 dẫn một số nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng, 2 nhóm tay súng ủng hộ Kiev đã sử dụng vũ khí và thiết bị hạng nặng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập kích của RDK và Quân đoàn Tự do Nga vào tháng 5 đã kết thúc với việc các lực lượng Nga "tiêu diệt hơn 70 tay súng" và phá hủy "4 xe bọc thép và 5 xe bán tải". Theo giới chức Nga, cuộc tập kích khiến 1 dân thường thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Ngày 4/6, 2 nhóm tay súng đã cố thực hiện một cuộc tập kích xuyên biên giới vào vùng Belgorod của Nga, thống đốc vùng Belgorod cho hay. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tay súng đã bị "phân tán" và đẩy lùi" về phía lãnh thổ Ukraine.

