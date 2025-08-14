Ông Trump: Không có chuyện Nga "thắng thế"

Ông Trump cho rằng hội nghị thượng đỉnh được tổ chức không có nghĩa là Nga “thắng thế” (ảnh: Getty)

Bình luận trên mạng xã hội Truth hôm 13/8, Tổng thống Mỹ cho rằng truyền thông đang cố “thao túng” cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Putin được lên lịch vào ngày 15/8 tại Alaska.

“Truyền thông đang cố thao túng cuộc gặp giữa tôi với ông Putin một cách rất bất công. Họ liên tục dẫn lời của những kẻ thất bại, bị sa thải và rất ngớ ngẩn như John Bolton – người vừa nói rằng, mặc dù cuộc gặp diễn ra trên đất Mỹ nhưng ‘ông Putin đã thắng rồi’”, ông Trump viết, đề cập tới John Bolton, cố vấn an ninh Mỹ bị ông sa thải vào tháng 9/2019.

“Chuyện đó là sao? Chúng ta mới là bên đang thắng mọi thứ”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo ông Trump, nhiều hãng truyền thông đưa tin “rất bất công” và cho dù ông có đạt được thỏa thuận tốt hơn với Nga, thì “tin giả” vẫn sẽ cho đó là “thỏa thuận tồi”.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo một số nước phương Tây lo ngại Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định có lợi cho Nga vào ngày 15/8 và buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ.

Phát biểu hôm 13/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng, hội nghị thượng đỉnh tại Alaska không nên được coi là một chiến thắng cho Moscow hay sự nhượng bộ đối với Nga.

Theo ông Rubio, ông Trump chỉ muốn thăm dò Nga và đánh giá tình hình bằng cách “nhìn thẳng vào mắt” ông Putin.

“Đối với Tổng thống Trump, một cuộc gặp không có nghĩa là sự nhượng bộ”, ông Rubio nói.

“Nếu các bạn xem một số bản tin, các bạn sẽ thấy họ đưa tin một cách mất kiểm soát: ‘Ồ đó là một chiến thắng cho ông Putin. Ông ấy sẽ có cuộc gặp’. Ông Trump không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Một cuộc gặp trực tiếp là để tìm hiểu và đưa ra quyết định. ‘Tôi muốn biết tất cả sự thật. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt ông ấy’. Và đó là điều Tổng thống Trump muốn làm”, ông Rubio nói.

Theo ông Rubio, châu Âu và Ukraine không nên quá lo ngại vì ông Trump nổi tiếng là một “nhà đàm phán tuyệt vời”, đặc biệt là trong các cuộc đối thoại trực tiếp.

“Tôi đã thấy ông ấy rất thành công trong các thỏa thuận thương mại, khi ông ấy bước vào và kết thúc vấn đề. Và điều đó luôn diễn ra một cách trực tiếp. Thật khó để đạt được hiệu quả qua điện thoại. Vì vậy, tôi nghĩ đó là điều sẽ diễn ra vào ngày 15/8”, ông Rubio nói thêm.

Trước đó, hôm 11/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, cuộc gặp ngày 15/8 chỉ mang tính chất “thăm dò” Nga về ý định kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump cũng lưu ý rằng, vấn đề “trao đổi lãnh thổ” giữa Nga và Ukraine sẽ được thảo luận.