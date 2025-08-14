Chi tiết tuyến đường di chuyển của khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Sáng 13-8, lịch trình di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 đã được công bố trên website: https://a80.hanoi.gov.vn/. Sự kiện sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Vị trí tập kết

Theo đó, các lực lượng sẽ tập kết tại nhiều điểm khác nhau:

Quân đội: Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ) và công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: Đường Phan Đình Phùng.

Khối quần chúng nhân dân: Đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: Giao đường Hùng Vương – Phan Đình Phùng (phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm).

Bản đồ các khối diễu binh diễu hành sẽ đi qua. Nguồn: https://a80.hanoi.gov.vn/

Nhân dân tham dự: Đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm – Độc Lập.

Tuyến đường sau khi qua lễ đài

Khối nghi trượng: Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Các khối hợp luyện ngày 5-8 vừa qua tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an sẽ đi theo các tuyến:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – công viên Thống Nhất.

Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sẽ đi theo các tuyến: Lê Hồng Phong – Ngọc Hà – công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ sẽ theo tuyến: Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai – SVĐ Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao sẽ theo tuyến: Ngõ Hàng Cháo – SVĐ Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe chuyên dụng

Xe tăng, bánh xích: Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; Xe bánh lốp sẽ theo các tuyến:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Lịch trình lễ sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Ngoài ra, người dân sẽ có hai dịp xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9, gồm một buổi sơ duyệt ban đêm và một buổi tổng duyệt ban ngày tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

Theo Ban tổ chức, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27-8-2025 (ngày dự phòng 28-8), tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố theo lộ trình diễu hành.

Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ. Người dân có thể theo dõi từ xa tại các tuyến phố trong lộ trình, đồng thời cần chú ý thông báo phân luồng và hạn chế đi lại trong khu vực.

Buổi tổng duyệt – được xem là hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất – sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 sáng ngày 30-8-2025 (ngày dự phòng 31-8), cũng tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Danh sách chi tiết các tuyến phố đoàn đi qua sẽ được công bố trước sự kiện ít ngày.

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng 2-9-2025, bắt đầu từ 6 giờ 30 và kết thúc lúc 10 giờ, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Theo kế hoạch, khoảng 30.000 người sẽ tham dự sự kiện trọng đại này (chưa tính lực lượng diễu binh, diễu hành).