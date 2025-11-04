Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm thông tin về hai chiếc xe máy cùng mang biển kiểm soát 29D2-399.99 dừng ngay cạnh nhau tại một nút giao ở TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm và chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh 2 chiếc xe máy mang biển số giống hệt nhau cùng lăn bánh trên phố Hà Nội.

Theo nội dung bài đăng, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 11h ngày 3/11, tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Thời điểm trên, khi hai chiếc xe máy dừng đèn đỏ cạnh nhau, nhiều người đi phía sau đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện biển số của chúng giống hệt nhau, không những vậy cả 2 chiếc xe đều cùng chủng loại, chỉ khác màu sơn.

Nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh đã được chỉnh sửa, tuy nhiên phần lớn ý kiến khác lại đặt nghi vấn liệu có một tài xế đang sử dụng biển số giả để trốn tránh việc bị phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát? Hành vi này là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Liên quan tới vụ việc trên, sáng 4/11, thông tin từ đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

04/11/2025 11:24 AM (GMT+7)
