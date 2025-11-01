Lầu Năm Góc "bật đèn xanh" về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George năm 2003. Ảnh: Reuters

Thông tin do CNN cung cấp cho biết, Lầu Năm Góc đã phê duyệt việc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine sau khi đánh giá tác động của nó đối với kho dự trữ của Mỹ.

Đài CNN dẫn lời ba quan chức Mỹ và châu Âu am hiểu vấn đề cho biết thêm, Bộ Tham mưu Liên quân đã thông báo cho Nhà Trắng về đánh giá của mình vào đầu tháng này, ngay trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Ukraine.

Cụ thể, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đã thông báo với Nhà Trắng rằng, việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Các quan chức châu Âu giấu tên nhận định, thông tin này nhằm củng cố niềm tin của các đồng minh châu Âu rằng Washington hiện có ít lý do để từ chối cung cấp Tomahawk cho Ukraine. Sự lạc quan càng được củng cố sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sở hữu nhiều mẫu tên lửa này và có thể "chuyển giao một số cho Ukraine".

Tuy nhiên, mọi quyết định liên quan đến ý tưởng cung cấp Tomahawk cho Ukraine vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ từng bác bỏ vấn đề này tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi giữa tháng 10.

Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX tại Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin ngày 23/10 cảnh báo, Moscow sẽ có “phản ứng rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây choáng váng” trong trường hợp Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga. Ông đồng thời coi sức ép nhằm buộc Washington cung cấp loại vũ khí này cho Kiev là “một động thái leo thang nguy hiểm”.