Hai Thứ trưởng Quốc phòng được thăng quân hàm thượng tướng

Sự kiện: Thời sự
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Lê Đức Thái, được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên thượng tướng.

Quyết định thăng quân hàm được Chủ tịch nước Lương Cường trao cho ông Nguyễn Văn Gấu và Lê Đức Thái sáng 4/11.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu (bìa trái) và Lê Đức Thái, sáng 4/11. Ảnh: Hoàng Phong

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu 58 tuổi, quê tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long), Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Trước năm 2019, ông từng giữ các chức vụ Phó chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9. Tháng 1/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và một năm sau được thăng quân hàm trung tướng.

Tháng 6/2024, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Khi Bắc Giang sáp nhập với Bắc Ninh, Bộ Chính trị chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới cho đến khi được điều động về làm Thứ trưởng Quốc phòng cuối tháng 9/2025.

Thượng tướng Lê Đức Thái 58 tuổi, quê Quảng Ninh; trình độ cử nhân Biên phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, ông Thái từng là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

-04/11/2025 13:04 PM (GMT+7)
