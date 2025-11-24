Quân đội Nga áp sát Huliaipole, Ukraine dựng chốt phòng thủ ở con sông chảy qua thành phố

Vùng màu vàng là khu vực Nga mới kiểm soát trong tuần qua ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh: Euromaidan Press.

Truyền thông Ukraine cho biết, quân đội Nga đã vượt qua vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực bắc Huliaipole.

Mục tiêu của Nga tại mặt trận phía đông nam là áp sát Huliaipole từ phía bắc, mở đường cho việc thiết lập vòng vây từ ba hướng, Euromaidan Press nhận định.

Nga được cho là tránh tấn công trực diện vào thành phố vì Huliaipole là thành trì lớn và kiên cố nhất của Ukraine trong khu vực. Nếu kiểm soát Huliaipole, Nga có thể mở hành lang để tiến sâu hơn vào vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Vượt qua phòng tuyến của Ukraine ở Uspenivka, quân đội Nga tiến nhanh về phía thành trì Huliaipole. Ảnh: Euromaidan Press.

Trong tuần qua, Nga đã huy động khoảng 40.000 quân, tạo ưu thế áp đảo và tập trung mũi tiến công chủ lực vào làng Uspenivka, nơi cách Huliaipole khoảng 18 km về phía đông bắc.

Phía Nga tăng cường hoạt động máy bay không người lái, pháo kích và không kích, với hơn 400 quả đạn pháo được bắn vào khu vực mỗi ngày. Hỏa lực dồn dập khiến các vị trí phòng thủ ở Uspenivka dần bị phá hủy, và ngôi làng nhanh chóng thất thủ.

Sau khi kiểm soát làng Uspenivka, quân đội Nga mở ra khoảng trống chiến thuật lớn phía bắc Huliaipole, kiểm soát nhiều khu dân cư lân cận, Euromaidan Press cho biết.

Sơ đồ tuyến phòng thủ quyết định của Ukraine ở xung quanh thành phố Huliaipole. Ảnh: Euromaidan Press.

Với việc Uspenivka thất thủ, đơn vị Nga mở rộng mũi tiến công trên mặt trận dài khoảng 15 km và tiến sâu tới 8 km. Trước nguy cơ hình thành một gọng kìm rộng và khó kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa ra quyết định được đánh giá là thực tế: ưu tiên bảo toàn lực lượng. Thay vì cố gắng giữ một số vị trí đang bị bao vây từ nhiều hướng, các đơn vị Ukraine bắt đầu rút lui có kiểm soát về tuyến phòng thủ kế tiếp.

Hiện tại, tuyến phòng thủ mới của Ukraine nằm dọc sông Haichur, con sông chảy qua thành phố Huliaipole. Vị trí này tạo thuận lợi cho Ukraine trong việc bố trí khí tài phòng thủ và giao tranh bên trong thành phố được dự đoán sẽ diễn ra không hề đơn giản.