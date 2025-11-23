Mỹ có thể gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine để “chốt” thỏa thuận hòa bình?

Tên lửa hành trình Tomahawk là vũ khí tầm xa của Mỹ mà Ukraine rất muốn sở hữu. Ảnh minh họa.

Tờ Washington Post dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, chính quyền ông Trump nhận thấy những bảo đảm an ninh trong đề xuất 28 điểm có thể “chưa đủ mạnh” để thuyết phục Ukraine.

Washington đang tính đến việc điều chỉnh một số nội dung như thay đổi quy mô quân đội Ukraine ở mức 600.000 người. Một quan chức nói rõ giới hạn này “có thể được nâng lên hoặc gỡ bỏ”.

Động thái quan trọng hơn là Mỹ có thể cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng chỉ trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình. Đây được xem là cách củng cố năng lực răn đe cho Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột. Giới chức Mỹ tin rằng Kiev không chủ động phóng tên lửa Tomahawk sau khi ký thỏa thuận hòa bình vì điều đó có thể khiến Ukraine mất sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu.

Một quan chức Mỹ nhấn mạnh mục tiêu không phải là làm suy yếu Ukraine: “Không có chuyện thỏa hiệp với Nga về chủ quyền Ukraine. Điều đó sẽ mở ra hàng loạt hệ lụy ở châu Âu”. Quan chức giấu tên khẳng định: Mỹ “không muốn thấy Ukraine sụp đổ”.

Bất chấp việc ông Trump đề cập thời hạn chót để Ukraine đồng ý với đề xuất hòa bình, nguồn tin nói trên tờ Washington Post, rằng Mỹ vẫn “cam kết 100%” duy trì hỗ trợ tình báo cho Kiev.

Để giúp Ukraine tự tin hơn, Mỹ đã bảo đảm Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức thân cận không bị truy cứu sau khi xung đột kết thúc. Washington cũng cam kết hỗ trợ Kiev xây dựng “bức tường an ninh” bằng công nghệ cao dọc ranh giới ngừng bắn.

Các quan chức Mỹ thừa nhận họ chia sẻ thông tin này để trấn an châu Âu và Ukraine, rằng đề xuất mới “không chỉ nhằm có lợi cho Nga”. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Zelensky. Nếu Tổng thống Ukraine đồng ý, áp lực đạt thỏa thuận hòa bình sẽ chuyển sang Moscow. Nếu ông Zelensky từ chối, xung đột có thể kéo dài “sang năm sau và hơn thế nữa”, theo Washington Post.