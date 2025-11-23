Ukraine “thay đổi luật chơi”, Nga chịu nhiều tổn thất

Đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng UAV tấn công tầm sâu để bắn hạ Mi-8.

Theo Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO), trực thăng bị bắn rơi gần Kuteynikovo ở tỉnh Rostov - Nga. Thời điểm và chi tiết của chiến dịch không được công bố.

"Chúng tôi đang thay đổi luật chơi: giờ chúng tôi là người đi săn!" - SSO tuyên bố.

Mi-8 là loại trực thăng hai động cơ do Liên Xô thiết kế, được sử dụng rộng rãi cho vận tải, yểm trợ chiến đấu và nhiệm vụ nhân đạo.

Ra mắt từ những năm 1960, đây là một trong những trực thăng được vận hành nhiều nhất trên thế giới nhờ tính đa năng, bền bỉ và khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Trực thăng Mi-8 của Nga tại Đông Ukraine. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 22-11, UAV của Ukraine đã tấn công nhiều khu vực ở Crimea, gây ra nhiều vụ nổ tại Simferopol, Hvardiiske, Krasnoperekopsk và Armiansk.

Thông tin sơ bộ cho biết các cơ sở năng lượng quan trọng đã bị tấn công.

Theo người dân địa phương, những tiếng nổ đầu tiên vang lên vào khoảng 0 giờ 45 phút tại Simferopol.

Nhân chứng nói rằng tiếng nổ phát ra từ hướng nhà máy điện, và đến khoảng 0 giờ 50 phút, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Khoảng 1 giờ 00 phút, thêm nhiều vụ nổ lớn xảy ra ở tây bắc Simferopol.

Tình hình cũng căng thẳng tại Hvardiiske, nơi có căn cứ không quân Nga. Nổ cũng được ghi nhận ở Krasnoperekopsk và Armiansk.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát 2 khu định cư trong 24 giờ qua: Zvanovka ở "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng và Novoye Zaporozhye ở tỉnh Zaporozhye của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Novoye Zaporozhye giúp hoàn tất nhiệm vụ thiết lập quyền kiểm soát khu vực giáp ranh giữa tỉnh Zaporozhye và Dnepropetrovsk.

Họ nói thêm việc chiếm giữ Zvanovka khiến tình hình của quân đội Ukraine ở Seversk trở nên khó khăn hơn.

Quân đội Nga còn cho biết họ đã tấn công tại nhiều khu vực của Krasnoarmeysk (Pokrovsk), đồng thời đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine từ hướng Grishino.

Tại thị trấn Dimitrov, các đơn vị tấn công của Nga tiếp tục tiến lên ở các quận Vostochny, Zapadny và Yuzhny, và tuyên bố đã kiểm soát 22 tòa nhà.