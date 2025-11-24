EU bất ngờ vạch lằn ranh đỏ trong vấn đề Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/11 (giờ địa phương), ngay tại thời điểm các quan chức Mỹ, Ukraine, cùng các cố vấn an ninh quốc gia từ Pháp, Anh và Đức đang có mặt tại Geneva để thảo luận về dự thảo của Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, bà Von der Leyen đã nêu rõ có 3 yếu tố "cần thiết" cho nền hòa bình công bằng và lâu dài cũng như chủ quyền cho Ukraine.

Thứ nhất, biên giới của Ukraine không thể bị thay đổi bằng vũ lực. Thứ hai, Ukraine không thể bị áp đặt các giới hạn cho lực lượng vũ trang theo cách khiến nước này dễ bị tấn công trong tương lai và từ đó có thể làm suy yếu an ninh châu Âu. Và cuối cùng là vai trò không thể thiếu của EU trong việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine và nước này phải có quyền tự do cũng như chủ quyền lựa chọn con đường của mình.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh: "Bất kỳ kế hoạch hòa bình đáng tin cậy và bền vững nào trước hết cũng phải chấm dứt thương vong và kết thúc chiến sự, đồng thời không gieo mầm cho xung đột trong tương lai".

Trong khi đó, Reuters đưa tin, các đại diện châu Âu trong ngày 23/11 đã đề xuất một phiên bản sửa đổi so với dự thảo mà phía Mỹ đưa ra về xung đột ở Ukraine, trong đó đề nghị không áp đặt hạn chế đối với lực lượng vũ trang Ukraine, và đàm phán về lãnh thổ bắt đầu từ đường giới tuyến hiện tại.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết, đề xuất mới được soạn thảo bởi Anh, Pháp và Đức. Tài liệu này lấy đề xuất của Mỹ làm cơ sở, nhưng thay đổi hoặc bổ sung mới dựa trên các điểm cụ thể, trong đó bao gồm việc Ukraine nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết cả Washington và Kiev hiện đang tiến gần hơn đến một văn kiện mà hai bên có thể thống nhất, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của tổng thống hai nước.