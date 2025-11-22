EU tuyên bố sát cánh cùng Ukraine, tiết lộ bước đi tiếp theo

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi đối với Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với sức ép chưa từng có từ Mỹ liên quan đến khuôn khổ hòa bình mới nhất.

"Ngay từ ngày đầu tiên, châu Âu đã sát cánh cùng Ukraine", bà Von der Leyen viết trên nền tảng X sau cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm 21/11.

"Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại, và chúng tôi muốn làm rõ rằng sẽ không có gì về Ukraine mà không có Ukraine", người đứng đầu cơ quan điều hành EU nhấn mạnh.

Bà Von der Leyen cũng cho biết thêm rằng trong bước đi tiếp theo, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào ngày 22/11 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi và sau đó là tại Angola trong cuộc họp EU-AU.

Một tuyên bố được văn phòng của ông Zelensky đưa ra sau cuộc điện đàm cho biết Tổng thống Ukraine đã thông báo tóm tắt cho bà Von der Leyen và ông Costa về các đề xuất từ phía Mỹ nhằm chấm dứt cuộc giao tranh và về các cuộc thảo luận với các đối tác ở châu Âu và Mỹ.

"Các nhà lãnh đạo Ukraine, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đánh giá cao cam kết của Mỹ và Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến và đang phối hợp hành động để đảm bảo đây trở thành một kế hoạch chung và hoàn toàn thống nhất", tuyên bố cho biết thêm.

Ngay sau đó, Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer hôm 21/11 cho biết ông đã trao đổi với các đối tác Pháp và Đức về thỏa thuận này.

Các nhà lãnh đạo "đã nhất trí phối hợp với các đối tác và đồng minh trong những ngày tới", bao gồm cả tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, về "cách tốt nhất để đạt được một nền hòa bình lâu dài", một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã cam kết "sự ủng hộ hoàn toàn và không gì lay chuyển được" cho Kiev, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ họ sẽ thực hiện những bước cụ thể nào để đảm bảo điều này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Starmer hôm 21/11 đều tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Ukraine phải duy trì khả năng bảo vệ chủ quyền của mình và đường liên lạc hiện tại phải là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã cho Kiev thời hạn đến thứ Năm tuần sau (ngày 27/11) để chấp nhận đề xuất của chính quyền ông về việc chấm dứt cuộc giao tranh với Nga, đồng thời cho biết thời hạn có thể được gia hạn "nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp".

"Chúng tôi nghĩ rằng thứ Năm là thời điểm thích hợp", ông Trump nói hôm 21/11, trả lời trong cuộc phỏng vấn với Fox Radio khi được hỏi liệu ông có cho Ukraine thời hạn đến thứ Năm tuần sau để đồng ý với kế hoạch 28 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột hay không.

Bản dự thảo kế hoạch được Mỹ hậu thuẫn bao gồm các yêu cầu Ukraine từ bỏ tư cách thành viên NATO, công nhận Crimea, Donetsk và Luhansk là những vùng do Nga kiểm soát trên thực tế và rút quân để tạo ra khu vực phi quân sự ở Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh theo nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO. Ngoài ra, quy mô quân đội Ukraine cũng chịu sự cắt giảm đáng kể.

Trong khi đó, Nga sẽ không chỉ giành được lãnh thổ mà còn được tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu và tái gia nhập G8, theo bản dự thảo kế hoạch mà AFP được tiếp cận.

Theo 3 nguồn tin được Reuters trích dẫn, Ukraine đang phát triển một giải pháp thay thế cho kế hoạch 28 điểm này, phối hợp với Anh, Pháp và Đức – 3 cường quốc hàng đầu châu Âu.