Kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang đi đến hồi kết

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong một bài đăng trên Telegram hôm 23/11 cho biết: "Các đề xuất hiện tại của chúng tôi, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, đã bao gồm nhiều ưu tiên của Ukraine. Chúng tôi đánh giá cao việc các đối tác Mỹ hợp tác chặt chẽ với Kiev để hiểu rõ những lo ngại của chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nhiều tiến triển hơn nữa trong những ngày tới".

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: Getty Images

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine, đại diện châu Âu và Mỹ đã bắt đầu tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận các bước hướng tới chấm dứt xung đột.

Reuters đưa tin, các nhóm đàm phán của Washington và Kiev sẽ gặp nhau tại Geneva để thống nhất những chi tiết cuối cùng của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Hôm thứ Bảy (22/11), nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự bất đồng với một loạt điều khoản trong kế hoạch hòa bình của Washington và dự kiến sẽ trình bày đề xuất riêng liên quan đến sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch do Mỹ đề xuất, vốn đã bị rò rỉ cho truyền thông phương Tây, Mỹ và các nước khác sẽ phải công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, Donbass và một số vùng lãnh thổ khác mà Ukraine sẽ phải nhượng lại. Đổi lại, Kiev sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu. Một khu vực phi quân sự sẽ được thiết lập và quân đội Ukraine sẽ rút khỏi các khu vực này.

Cổng thông tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết đường dây liên lạc giữa các quốc gia ở khu vực Kherson và Zaporozhye sẽ bị "đóng băng", và Nga sẽ phải trả lại một số khu vực cho Ukraine. Quân đội Ukraine sẽ bị cắt giảm đáng kể và tước bỏ vũ khí tầm xa. Việc triển khai quân đội nước ngoài sẽ bị cấm, và tiếng Nga sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin kế hoạch mới của Mỹ cũng bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.