Quốc Khánh 02/09/2025
[Podcast]: Sau một trận đánh, Nga trở thành
[Podcast]: Sau một trận đánh, Nga trở thành "bá chủ" khu vực

Đầu thế kỷ 18, một cường quốc vùng Baltic mang đại quân tràn vào lãnh thổ Nga với tham vọng khuất phục Peter Đại đế. Nhưng chỉ sau một trận đánh, người Nga chứng tỏ họ không dễ bị khuất phục.

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 04:52 AM (GMT+7)
Theo Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
