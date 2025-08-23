Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025
[Podcast] Trận đánh thất bại khiến Nga “thức tỉnh”
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

[Podcast] Trận đánh thất bại khiến Nga “thức tỉnh”

Sự kiện: Bí ẩn lịch sử thế giới Vũ khí quân sự

Sở hữu lực lượng đông gấp 4 lần đối phương nhưng quân Nga dưới sự lãnh đạo của Sa hoàng Peter Đại đế bất ngờ thất bại trước Thụy Điển trong trận đánh mở đầu của đại chiến Bắc Âu (năm 1700 - 1721).

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 12:52 PM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Nguyễn Thái (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN