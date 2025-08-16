Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025
[Podcast]: Cuộc chiến kỳ lạ - đàn chim khổng lồ đánh bại đội quân có súng máy
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

[Podcast]: Cuộc chiến kỳ lạ - đàn chim khổng lồ đánh bại đội quân có súng máy

Sự kiện: Chuyện lạ Thế giới

Vũ khí chủ lực của quân đội Úc là súng máy Lewis có tốc độ bắn 500 – 600 viên đạn/phút, cùng 10.000 viên đạn. Họ áp dụng chiến thuật tiếp cận bầy chim khổng lồ và xả tự do cho tới khi hết đạn. Nhưng lũ chim “xảo quyệt” hơn họ nghĩ.

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 04:52 AM (GMT+7)
Theo Vương Nam - Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN