[Podcast] Thảm kịch 500 triệu lít nước ập xuống nơi 375 người làm việc dưới lòng đất ở Ấn Độ
Không có phép màu nào xảy ra khi hơn 500 triệu lít nước đổ ập xuống hầm mỏ ở Ấn Độ vào ngày 27/12/1975, khiến toàn bộ 375 thợ mỏ bị chôn sống dưới sức ép của hàng tấn nước và đất.
09/08/2025 04:52 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Nguyễn Thái