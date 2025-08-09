Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
[Podcast] Thảm kịch 500 triệu lít nước ập xuống nơi 375 người làm việc dưới lòng đất ở Ấn Độ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

[Podcast] Thảm kịch 500 triệu lít nước ập xuống nơi 375 người làm việc dưới lòng đất ở Ấn Độ

Sự kiện: Bí ẩn lịch sử thế giới Tin tức Ấn Độ

Không có phép màu nào xảy ra khi hơn 500 triệu lít nước đổ ập xuống hầm mỏ ở Ấn Độ vào ngày 27/12/1975, khiến toàn bộ 375 thợ mỏ bị chôn sống dưới sức ép của hàng tấn nước và đất. 

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2025 04:52 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Nguyễn Thái (t/h) ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN