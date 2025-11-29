Lưu bài Bỏ lưu bài
[Podcast] Nước láng giềng Nga từng “nuôi mộng” gia nhập NATO, bị giáng đòn choáng váng
Cách đây 17 năm, Nga dùng đến vũ lực để giải quyết mối bất hòa với một quốc gia láng giềng từng thuộc Liên Xô nhưng công khai tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.
-29/11/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Vương Nam (Tổng hợp)