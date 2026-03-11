Phương Tây cho rằng Nga đang hỗ trợ Iran chiến thuật sử dụng UAV

Máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế và được Nga sản xuất hàng loạt để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. UAV này được cho là đã đạt hiệu quả cao trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của một số quốc gia vùng Vịnh.

Trước đây, hợp tác tình báo giữa Nga và Iran chủ yếu dừng ở việc hỗ trợ xác định mục tiêu, song việc cung cấp các khuyến nghị chiến thuật cụ thể được xem là mức độ hỗ trợ sâu hơn.

Mảnh vỡ của UAV Shahed-136 tại Ukraine. Ảnh: Getty

“Những gì trước đây chỉ là hỗ trợ chung giờ đang trở nên đáng lo ngại hơn, bao gồm cả việc chia sẻ các chiến lược tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga đã áp dụng ở Ukraine”, quan chức này nói. Dù không tiết lộ chi tiết, quan chức này cho rằng Nga thường triển khai máy bay không người lái Shahed theo từng đợt, với nhiều thiết bị bay cùng lúc và liên tục thay đổi hướng bay nhằm né tránh hệ thống phòng không.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 11/3 cũng cáo buộc Nga đã bắt đầu hỗ trợ Iran vận hành máy bay không người lái. “Chắc chắn họ cũng sẽ hỗ trợ về tên lửa và đang giúp Iran trong lĩnh vực phòng không”, ông Zelensky nói.

Theo ông, Ukraine đã cử các chuyên gia đánh chặn máy bay không người lái tới khu vực Vịnh Ba Tư để chia sẻ kinh nghiệm đối phó với các UAV Shahed – loại thiết bị tương đối rẻ, có giá khoảng 30.000 USD mỗi chiếc. Ukraine đã phát triển các máy bay đánh chặn cỡ nhỏ, giá khoảng 5.000 USD, có thể được sản xuất nhanh chóng.

Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên, nhưng trước đó tuyên bố Moscow chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào từ phía Iran.

Liên quan đến các mối đe dọa rộng hơn tại Vịnh Ba Tư, quan chức phương Tây cho biết họ “đặc biệt lo ngại” khả năng Iran sử dụng thủy lôi tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển và các phương thức tấn công công nghệ thấp.

Iran từng tuyên bố đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trong giai đoạn đầu xung đột, song Washington đã bác bỏ thông tin này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khi đó khẳng định trên mạng xã hội X rằng tàu sân bay không bị trúng đạn và các tên lửa được phóng đi “thậm chí còn không đến gần mục tiêu”.