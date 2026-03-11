Tàu hàng Thái Lan bốc cháy ở eo biển Hormuz, thủy thủ sơ tán

Theo các báo cáo truyền thông, vụ việc là một trong ba cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng cao đối với hoạt động hàng hải tại khu vực này.

Cụ thể, con tàu treo cờ Thái Lan, mang tên Mayuree Naree, bị trúng đạn khi đang di chuyển về hướng đông qua eo biển Hormuz, cách Khasab khoảng 25 hải lý về phía bắc – đông bắc, theo công ty phân tích an ninh hàng hải Ambrey Analytics.

Ba cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz những ngày gần đây. (Ảnh: Argus Media)

Nguồn tin vận tải biển cho biết tàu Mayuree Naree có trọng tải khoảng 30.197 tấn. Cơ quan Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) nhận được báo cáo về sự cố lúc 08:35 giờ địa phương, cho biết một tàu chở hàng bị trúng vật thể chưa xác định, gây hỏa hoạn trên tàu.

UKMTO cho biết các thủy thủ đoàn sau đó được sơ tán khỏi tàu. Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy và một nhóm thủy thủ tối thiểu vẫn ở lại trên tàu.

Theo công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech, khoảng 20 thủy thủ rời tàu, trong khi 3 người ở lại để hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Ngoài ra, hai tàu khác cũng bị tấn công gần Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Một tàu container bị trúng vật thể nghi là đạn hoặc tên lửa cách Ras Al Khaimah khoảng 25 hải lý về phía tây bắc. Con tàu bị hư hại nhưng toàn bộ thủy thủ đều an toàn.

Công ty Vanguard Tech xác định tàu container này là ONE Majesty, treo cờ Nhật Bản, thuộc sở hữu của Mitsui OSK Lines và vận hành trong đội tàu của Ocean Network Express. Con tàu bị thủng một lỗ khoảng 10 cm và đang di chuyển tới khu neo đậu an toàn.

Một tàu chở hàng rời khác mang tên Star Gwyneth, treo cờ Marshall Islands, cũng báo cáo bị trúng vật thể chưa xác định cách Dubai khoảng 50 hải lý về phía tây bắc. Theo UKMTO, thủy thủ đoàn vẫn an toàn và không có thiệt hại môi trường.

Ba vụ tấn công tàu thương mại xảy ra trong ngày 11/3 sau 72 giờ tạm lắng trong khu vực. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 28/2, khiến Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu trong khu vực.

Những đòn đáp trả này đã gần như làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải trước đó vận chuyển khoảng 14 triệu thùng dầu thô và 6 triệu thùng sản phẩm dầu mỗi ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz có thể sớm được nối lại, nhưng trong kịch bản xấu nhất việc khôi phục hoạt động bình thường có thể mất vài tuần chứ không phải vài tháng.

Iran trong khi đó cảnh báo có thể đóng eo biển Hormuz và tấn công các tàu cố gắng đi qua, khiến nguy cơ đối với vận tải biển quốc tế tiếp tục gia tăng. Tính từ khi xung đột Mỹ–Israel với Iran bùng phát ngày 28/2, ít nhất 7 thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong khoảng 10 vụ tấn công tàu thuyền.