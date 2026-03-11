Iran nói lãnh tụ tối cao ‘vẫn an toàn’, tàu đi qua eo biển Hormuz bị tập kích

Báo Guardian đưa tin, trong thông cáo trên mạng Telegram sáng 11/3 (giờ Tehran), ông Yousef Pezeshkian, con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kiêm cố vấn chính phủ, khẳng định tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn an toàn.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim

Ông này viết: “Tôi nghe được các tin tức về việc ông Mojtaba Khamenei đã bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen. Họ nói với tôi rằng ông ấy vẫn khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì”.

Trước đó, vào ngày 9/3, Đài truyền hình nhà nước Iran đã xác nhận việc tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Tàu đi qua eo biển Hormuz bị tập kích

Cơ quan An ninh hàng hải Anh (UKMTO) cho hay trong sáng 11/3, đã xảy ra ít nhất 2 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về việc một tàu chở hàng bị trúng ‘vật thể lạ không xác định’ ở eo biển Hormuz, dẫn đến hỏa hoạn trên tàu. Tàu đã yêu cầu hỗ trợ và thủy thủ đoàn đang được sơ tán… Trước đó, chúng tôi ghi nhận một cuộc tấn công khác nhằm vào tàu container cách Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah thuộc Các tiểu vương quốc Ảtập thống nhất (UAE) khoảng 25 hải lý về hướng tây bắc. Con tàu hứng chịu hư hại vì một vật thể không xác định. Hiện chưa rõ thiệt hại nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn”.

Theo báo Guardian, eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, lúc thông thường sẽ có khoảng 100 tàu thuyền đi qua mỗi ngày. Tuy nhiên, để trả đũa các cuộc không kích từ Mỹ và Israel, chính quyền Iran gần đây đã tuyên bố đóng cửa eo biển này.