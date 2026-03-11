Phạt 5 triệu đồng người liên quan vụ “khóa đầu, khóa đuôi” ô tô ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật. Đây là diễn biến tiếp theo sau khi vụ việc “khóa đầu, khóa đuôi” xe ô tô xảy ra tại khu vực trung tâm phường Trần Phú, thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.

Cơ quan chức năng làm việc với P.A.T. Ảnh: CAHT

Trong quá trình tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.A.T. (SN 1997, trú tại thôn Phố Cường, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cơ quan chức năng, P.A.T. là người có phương tiện bị “khóa đầu, khóa đuôi” trong vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an phường Trần Phú tiến hành làm việc và tổ chức giải quyết sự việc tại hiện trường, người này đã không chấp hành các yêu cầu, hướng dẫn của tổ công tác, đồng thời có hành vi cản trở quá trình thi hành nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Tài xế còn dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe của người đi chúc Tết. Ảnh: CTV

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt P.A.T. số tiền 5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an đang thi hành công vụ.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong các tình huống làm việc với lực lượng chức năng.