Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp dụng AI trong chiến dịch quân sự

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc Mỹ áp dụng AI trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và Iran.

“Việc thúc đẩy quân sự hóa AI một cách thiếu kiểm soát, biến công nghệ này thành công cụ xâm phạm chủ quyền quốc gia khác, để AI chi phối các quyết định chiến tranh và trao “quyền sinh sát” cho thuật toán không chỉ làm xói mòn các chuẩn mực về đạo đức và trách nhiệm trong chiến tranh, mà còn có thể dẫn đến mất kiểm soát công nghệ, thậm chí biến những kịch bản thảm họa trong bộ phim 'Kẻ hủy diệt' (The Terminator) của Hollywood thành hiện thực”, ông Tưởng Bân cảnh báo.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân. Ảnh: CGTN

Người phát ngôn quốc phòng Trung Quốc khẳng định lại lập trường nhất quán của Bắc Kinh là “lấy con người làm gốc, hướng tới điều thiện” trong phát triển AI.

Theo đó, mọi ứng dụng quân sự của AI phải đặt con người ở vị trí trung tâm và kiểm soát. Trung Quốc phản đối mọi hành vi lợi dụng các công nghệ mới nổi như AI để theo đuổi tham vọng bá quyền quân sự, xâm phạm chủ quyền và an ninh lãnh thổ của các nước khác.

Cũng trong tuyên bố này, phía Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay thúc đẩy tiến trình quản trị đa phương về AI, với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu là tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, bảo đảm AI luôn phát triển theo hướng mang lại lợi ích cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại.